Im Herbst: RTL zeigt DFB-Länderspiele gegen Japan und USA

Im September testet die deutsche Nationalmannschaft im Vorfeld der Heim-EM gegen den WM-Gruppengegner sowie Vize-Weltmeister Frankreich, während das Team im Oktober in die USA reist.

Die Fußball-Saison ist für die meisten Spieler bereits beendet, nur noch die nationalen und internationalen Pokal-Entscheidung stehen aus. Doch die Planungen für die kommende Spielzeit laufen bereits auf Hochtouren, weswegen der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Dienstag bekannt gab, gegen welche Mannschaften man in den kommenden Monaten Testspiele im Hinblick auf die im Sommer 2024 anstehende Heim-EM vereinbart hat. Im September spielt das DFB-Team gegen Japan und Frankreich, im Oktober folgt eine Reise in die USA.Hansi Flick, Bundestrainer der deutschen Nationalmannschaft bezeichnete die Spiele gegen Japan und Frankreich als „ganz besondere Highlights“. Zumindest von einem dieser Highlights steht auch schon fest, wo die Fans, die es nicht ins Stadion schaffen, das Spiel verfolgen können. RTL hat sich die Rechte am Japan-Spiel gesichert, das am 9. September in der Volkswagen Arena in Wolfsburg ausgetragen wird. Wer das Spiel gegen Frankreich am 12. September in Dortmund überträgt, steht derweil noch nicht fest.Zum Duell mit den USA kommt es am 14. Oktober. Obwohl die Begegnung in Hartford im US-Bundesstaat Connecticut ausgetragen wird, erfolgt der Anpfiff um 21:00 Uhr deutscher Zeit, dann ist es 15:00 Uhr Ortszeit. RTL steigt jeweils ab 20:15 Uhr in die Übertragungen ein. Auf der Reise im Co-Gastgeberland der WM 2026 soll zudem ein weiteres Testspiel vereinbart werden.