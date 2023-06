Erstes europäisches Finale lockt 3,20 Millionen Zuschauer an

Quotennews

FC Sevilla-Teamchef José Luis Mendilibar konnte sich wie RTL freuen und verbuchte einen Gewinn.

Es sind die europäischen Finalwochen: Am Mittwoch, den 31. Mai, wurde der Titel der UEFA Europa League 2023 ausgespielt, nächsten Mittwoch folgt das Endspiel der UEFA Conference League und am Samstag darauf die Krönung der UEFA Champions League. Sportfans bekommen direkt am Samstag den Finaltag der Amateure, gefolgt vom DFB-Pokalfinale. Außerdem steht die Relegation in diesen Tagen auf dem Programm.67.155 Plätze fasst die Puskás Aréna in Budapest, in der FC-Sevilla-Cheftrainer José Luis Mendilibar dem AS-Rom-Coach José Mourinho gegenüberstand. Die Andalusier schlugen die Italiener erst im Elfmieterschließen. Die ersten zwei Halbzeiten verbuchten 2,24 sowie 2,98 Millionen Menschen bei RTL . Die Sendung verzeichnete 9,5 und 15,8 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Menschen holten die zwei Halbzweiten 0,60 und 0,79 Millionen Zuschauer, die Marktanteile wurden auf 11,7 und 18,7 Prozent beziffert.Die Verlängerung brachte 3,04 Millionen Zuschauer und 23,4 Prozent. Mit 0,86 Millionen Umworbenen sicherte sich RTL 28,3 Prozent. Das Elfmeterschießen um 23.55 Uhr verbuchte 3,20 Millionen Menschen und führte somit zu 30,5 Prozent Marktanteil. Obwohl für viele Menschen schon die Schlafenszeit hereinbrachte, waren 0,89 Millionen Zuseher dabei, der Marktanteil belief sich auf 36,6 Prozent.Die im Anschluss gezeigtenlockten 0,96 Millionen Zuschauer an, diese verbuchten 18,2 Prozent bei den Werberelevanten. Dassicherte sich 0,45 Millionen Zuseher und sorgte für einen Marktanteil von 14,9 Prozent. Mit der Spiegel TV-Reportageüber Kokain hatte man noch 0,20 Millionen Zusehenden dabei, der Marktanteil belief sich auf 13,6 Prozent.