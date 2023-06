«The Taste» köchelt, «Volles Haus!» mit 1,2 Prozent

Quotennews

Keine guten Werte verbuchte die Nachmittagsshow «Volles Haus! Sat.1 live», das wieder einmal von Jochen Schropp und Jasmin Wagner präsentiert wurde.

Am Mittwochabend kredenzten die Köche wieder zahlreiche Leckereien bei einer 190-minütigen Ausgabe von. Der Fernsehsender Sat.1 hat die Ausstrahlung der neuen Staffel bereits im Frühjahr gestartet, die bisherigen Werte der vier gesendeten Ausgaben waren mit weniger als siebeneinhalb Prozent überschaubar. Im Solokochen galt es, die Zutaten Lamm, Meerfenchel oder Taschenkrebs raffiniert einzusetzen, während sich die Entscheidungslöffel rund um den Tiroler Speck drehen. Gastjuror Johannes Nuding lockte nur 0,94 Millionen Fernsehzuschauer an, Sat.1 musste sich mit einem Marktanteil von 4,5 Prozent zufriedengeben. In der klassischen Zielgruppe standen dieses Mal 0,45 Millionen auf der Uhr, der Marktanteil belief sich auf 8,9 Prozent.Ab 23.25 Uhr standauf dem Programm. Der Zusammenschnitt aus neun Staffeln brachte 0,33 Millionen Zuschauer und 3,0 Prozent. Die einstündige Sendung, die Geschichten aus früheren Sendungen zeigte, drehte sich um Pasta. 0,14 Millionen Werberelevante blieben wach, der Marktanteil wurde auf schwache 5,4 Prozent beziffert.In dieser Woche kehrte «Britt» inzurück, außerdem stehen Jasmin Wagner und Jochen Schropp wieder vor der Kamera. 0,15 Millionen Zuschauer schalteten zwischen 16.00 und 17.30 Uhr ein, mit 0,02 Millionen jungen Menschen brachte man 1,2 Prozent zustande. Die Fortsetzung der Sendung um 30 Minuten gepaart mit den Lokalnachrichten fuhr 3,0 Prozent in der Zielgruppe ein.