Timothy Olyphant kehrt mit «Justified» zurück

US-Fernsehen

Der Gesetzeshüter aus dem alten Westen bekommt eine Fortsetzung.

Timothy Olyphant hat als stellvertretender US-Marshall Raylan Givens seinen Cowboyhut in die fiesen Straßen von Detroit gebracht, um 15 Jahre, nachdem er die Täler von Kentucky verlassen hat, einem gewalttätigen, soziopathischen Killer zu begegnen. Das verrät der offizielle Trailer für FX‘, der am Mittwoch veröffentlicht wurde.In der Neuauflage der Serie, die auf dem Roman „City Primeval: High Noon in Detroit“ von Elmore Leonard basiert, befindet sich Givens auf Kollisionskurs mit Clement Mansell – auch bekannt als „The Oklahoma Wildman“ – einem Desperado, gespielt von Boyd Holbrook, der bereits einer Sondereinheit der Polizei von Motor City entkommen ist.Dave Andron und Michael Dinner sind die Showrunner von «Justified: City Primeval», das am 18. Juli startet, sind Dave Andron und Michael Dinner, die zusammen mit Olyphant, Graham Yost, Sarah Timberman, Carl Beverly, Taylor Elmore, Chris Provenzano und V.J. Boyd die Serie produzieren werden.