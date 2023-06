Sat.1 und ProSieben erweitern Sparmodus

TV-News

Auf «The Taste» folgen Wiederholungen der wenig erfolgreichen Koch-Sendung «Kühlschrank öffne dich!». ProSieben füllt die Zeit nach «GNTM» mit der Clipshow «Unglaublich».

Wer dachte, die beiden Schwestersender ProSieben und Sat.1 hätten derzeit wenig spektakuläres Programm zu bieten, der irrt. Denn wer auf die Programmwochen im Juni blickt, stellt fest, dass noch weniger tatsächlich möglich ist. Während in der kommenden Woche Wiederholungen von «Wer ist das Phantom?» und «Die! Herz! Schlag! Show!» die Primetime am Dienstag und Mittwoch füllen, geht bei ProSieben auch die aktuelle-Staffel zu Ende. Heidi Klum präsentiert das Live-Finale am 15. Juni, ab dem 22. Juni füllt danndie Primetime. Die rund dreistündige Clipshow läuft im Vorfeld des Magazins, das auch nach «GNTM» auf Sendung bleibt.ProSieben wird zwischen dem 17. und 23. Juni an sechs von sieben Abenden die beste Sendezeit mit Formaten aus der Konserve füllen. Am Samstagabend ist eine alte-Ausgabe aus dem Jahr 2017 zu sehen, während am Sonntag der Blockbustergesendet wird. Am Freitag ist ab 20:15 Uhr das-Tripleundzu sehen. Einzig am Montag gibt es mit den SerienundNeuware zu bestaunen. Am Dienstag, 20. Juni, kehrt derweil auchins Programm zurück. Die Musikshow mit Joko Winterscheidt lief einst vor fünf Jahren am späten Donnerstagabend. ProSieben zeigt die vier Ausgaben nun am Dienstagabend ab 22:30 Uhr in Doppelfolgen.Und auch in Sat.1 herrscht inhaltliche Dürre, nachdem am kommenden Mittwoch, 14. Juni,endet. Eine Woche später startet die wenig erfolgreiche Kochshow, die im Frühjahr 2022 erstmals über den Sender ging. In der Zielgruppe reichte es damals allerdings nur zu wenig erfolgreichen Marktanteilen zwischen 5,2 und 7,4 Prozent. Nach der Premiere vor 1,11 Millionen Zuschauer reichte es nicht mehr für mehr als eine Million Zuschauer. In der Sendung treten Profikoch Alexander Kumptner und «The Taste 2021»-Finalistin Hanna Reder gegen wechselnde Profikochduos an. Die Herausforderung: Es stehen nur Zutaten zur Verfügung, die sie in Kühlschränken vollkommen fremder Haushalte finden. Ruth Moschner moderiert.Stichwort wenig erfolgreich: Im Nachgang bleibt Alexander Kumptner auf Sendung, denn Sat.1 zeigt zwei Folgen der im vergangenen Juli gestarteten Vorabendsendung, in der drei Duos gegeneinander antreten, wobei der kocherfahrene Partner den talentfreien Kandidaten nur mit der Stimme anweisen darf. Kumptner erklärt im Voraus dem Experten das Rezept, wobei sich die Kandidaten keine Notizen machen dürfen. Am Freitagabend setzt Sat.1 derweil ab der kommenden Woche auf die Clipshowund sendete diese in Doppelfolgen bis Mitternacht.