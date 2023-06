Das Erste gibt der Tour de France mehr Sendezeit

TV-News

Mit der Verlängerung bleiben «Rose Rosen» und «Sturm der Liebe» länger in der Sommerpause.

Freunde der Frankreich-Rundfahrt haben ab 1. Juli 2023 wieder zwei Fernsehsender zur Auswahl: Das Erste und Eurosport . Aufgrund des Dopings-Skandals um das Jahr 2011 stiegen Das Erste und das ZDF aus der Übertragung der Tour de France aus, in der Vergangenheit kehrte das Event allerdings sukzessive ins Programm zurück. Nun bekommt das sportliche Highlight weitere Programmflächen.Die 110. Tour de France startet am 1. Juli im spanischen Bilbao, ehe man am 3. Juli ins französische Bayonne übersetzt. Das Erste startet am Samstag, den 1. Juli, um 14.30 Uhr mit der Übertragung. Zwischen 18.00 und 18.55 Uhr kommt die Dokumentation «Mythos Tour» aus den Händen von Uli Fritz und Ole Zeisler. Am Sonntag geht man ab 15.55 Uhr auf Sendung, Michael Antwerpes steht vor der Kamera. Bis 17.30 Uhr möchte man aus Spanien senden.Unter der Woche setzt Das Erste zwischen 14.10 und 17.30 Uhr auf die Radfunkfahrt, das Boulevardmagazin «Brisant» wird um 15 Minuten gekürzt. Die «Tagesschau» um 15.00, 16.00 und 17.00 Uhr entfällt, stattdessen kommt der Nachrichtenüberblick um 15.45 Uhr. Am Pausentag, der am 10. Juli ist, wird erst der deutsch-österreichische Film «Die Kraft, die Du mir gibst» ausgestrahlt, danach kommt eine «Watzmann ermittelt»-Folge und eine Wiederholung von «Gefragt – Gejagt». Für die Finals verschwindet die Tour de France in die Mediathek.Die «Tour de France Femmes» startet am Schlusstag der Tour der Männer, am Sonntag, 24. Juli, vor einer gewaltigen und stimmungsvollen Zuschauerkulisse. Acht Etappen lang geht es dann Richtung Osten, durch die Champagne bis in die Vogesen, wo nach insgesamt 1.028 Kilometern ein schweres und spektakuläres Finale hinauf zur Planche des Belles Filles den Abschluss bildet. Die ARD überträgt alle Etappen nicht im Ersten, sondern nur bei One sowie im Livestream auf sportschau.de und in der ARD Mediathek. Eurosport hat ebenfalls die Rechte an der Tour de France, teilte aber noch keine Sendezeiten mit.