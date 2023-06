Tommi Schmitt hört mit «Studio Schmitt» auf

TV-News

Am heutigen Abend geht «Studio Schmitt» letztmals auf Sendung.

„Nach 61 Folgen kommt die Personality-Show «Studio Schmitt» in ZDFneo ab Juni 2023 zu einem Abschluss“, dies bestätigte der Spartensender ZDFneo auf Anfrange dieser Redaktion, nachdem Moderator Tommi Schmitt in seinem Podcast «Gemischtes Hack» das Ende angekündigt hatte. Darin betonte er explizit, dass er selbst das Comedy-Format „aus freien Stücken“ beende.Der Mainzer Sender bedankte sich für die gemeinsame Zeit on air und unterstrich, dass dies nicht das Ende der Zusammenarbeit zwischen dem Comedian und dem Spartensender sei: „Wir bedanken uns bei Tommi Schmitt sowie dem gesamten Team für die inspirierende und erfolgreiche Zusammenarbeit. Gemeinsam feilen wir bereits an Ideen und stehen in engem Austausch zu neuen Projekten im Sender-Kosmos. Wo, wenn nicht bei ZDFneo, sollte Platz dafür sein, sich immer wieder neu zu erfinden. Es ist daher an der Zeit, gemeinsam neue Experimente zu wagen.“Auch Schmitt, der die Show erstmals im April 2021 moderierte, ließ wissen, dass er sich gönnen wolle, neue Dinge auszuprobieren und „vielleicht auch zu scheitern“. Auf «Studio Schmitt» blicke er stolz zurück, da die Sendung bewies, dass man im Fernsehgeschäft Formaten auch Zeit geben müsse, damit etwas zusammenwachsen könne. Er sei dem Sender, der Produktionsfirma Seapoint und der zuständigen ZDF-Redakteurin Nicole Sprenger für das entgegengebrachte Vertrauen „super dankbar“. Am heutigen Abend läuft damit die letzte Ausgabe von «Studio Schmitt», zu Gast ist «Let’s Dance»-Juror Jorge González.