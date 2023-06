Die Finals stehen an

TV-News

Das Erste und das ZDF strahlen Anfang Juli wieder die Entscheidungen von 18 verschiedenen Sportarten aus.

Seit dem Jahr 2019 werden die Sportevents aus zahlreichen verschiedenen Sportarten gebündelt, sodass Randsportarten mehr Aufmerksamkeit bekommen. In diesem Jahr finden die Entscheidungswettkämpfe in der Metropolregion Rhein-Ruhr statt und 18 deutsche Meisterschaften in der Leichtathletik sollen ausgetragen werden.Los geht es am Donnerstag, den 6. Juli, um 14.15 Uhr im ZDF . Zunächst beginnt die Veranstaltung mit dem Stabhochsprung der Frauen, gefolgt vom Kanu-Polo der Männer. Sven Voss führt durch die Sendung, die bis 17.00 Uhr andauert. Weitere Wettbewerbe werden schon ab 12.30 Uhr auf Sportstudio.de gestreamt.Am Freitag führt Jessy Wilmer in einem-Special durch das Programm. Zwischen 14.10 und 19.55 Uhr wird gesendet. Nach der «Tagesschau» bleibt es mit dem Fußball-Länderspiel der Frauen gegen Sambia sportlich. Claus Lufen und Nia Künzer stehen am Mikrofon. Am Samstag startet das ZDF bereits um 10.15 Uhr mit den Finals, die auch aus Kassel und Berlin kommen, am Sonntag geht Das Erste um 10.00 Uhr auf Sendung. Die zwölfstündige Sendung wird nur durch drei Ausgaben der «Tagesschau» und den Gewinnzahlen der Deutschen Fernsehlotterie unterbrochen.