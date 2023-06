Stuttgart-Sieg lockt Millionenpublikum an

Quotennews

Über fünf Millionen Fußball-Fans sahen zu. Ab 23.15 Uhr strahlte Sat.1 noch zwei Spielfilme aus. Dieses Mal wurden Tom Beck und Sonja Gerhardt aus dem Archiv gekramt.

Sat.1 fuhr am Donnerstagabend schwere Geschütze auf: Matthias Opdenhövel meldete sich zur Relegation für die erste Liga mit seiner Mannschaft aus Stuttgart. Dort hatte er Kommentator Wolff-Christoph Fuss, Experte Markus Babbel und Andrea Kaiser sowie Matthias Killing mitgenommen. Die ersten 45 Minuten dieser Partien sahen trotz massiver Tonprobleme im Vorfeld und zu Beginn der Partie 4,33 Millionen Zuschauer, das führte zu 17,5 Prozent Marktanteil. In der Zielgruppe wurden 1,40 Millionen erreicht, dies bedeutete fabelhafte 25,4 Prozent.Der VfB Stuttgart besiegte im Hinspiel den Hamburger SV mit 3:0, 5,49 Millionen Menschen waren in der zweiten Halbzeit dabei. Diese hatte 23,9 Prozent Marktanteil. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern waren 1,73 Millionen Zuschauer dabei, der Marktanteil wurde auf 31,1 Prozent beziffert. Nach dem Spiel waren die Fans auch schnell weg: Die Highlights erreichten nur 1,58 Millionen ab drei Jahren und 15,5 Prozent in der Zielgruppe. Dennoch hat Sat.1 die Relegation zum Event gemacht, das viele Menschen sehen wollten.Sonja Gerhard war im Anschluss inzu sehen, die Sat.1-Eigenproduktion holte bis 01.05 Uhr 0,26 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Die Regiearbeit von Ben Verbong aus dem Jahr 2019 sahen 0,06 Millionen Umworbene und sicherte sich 3,5 Prozent Marktanteil. Im Anschluss durfte Tom Beck mitauf Sendung gehen, der bis 02.45 Uhr noch 0,08 Millionen Zuschauer hatte. 0,01 Millionen junge Menschen blieben wach und sorgten für einen Marktanteil von 0,9 Prozent.