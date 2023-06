«Cruel Intentions» hat seine Hauptdarsteller

US-Fernsehen

Die Serien-Version von Amazon hat unter anderem Sarah Catherine Hook gecastet.

«Eiskalte Engel»: Die TV-Seriebei Amazon hat ihre Hauptbesetzung gefunden. Die Serien-Hauptdarsteller in der Serie sind: Sarah Catherine Hook («First Kill») als Caroline, Zac Burgess («Totally Completely Fine») als Lucien, Khobe Clarke («Yellowjackets») als Scott, Brooke Lena Johnson («You») als Beatrice, Sara Silva («The Boys») als CeCe, Sean Patrick Thomas (der Originalfilm «Cruel Intentions») als Professor Chadwick, John Harlan Kim («The Last Thing He Told Me») als Blaise und Myra Molloy («The Bold Type») als Annie.Laura Benanti («Younger») wird in einer wiederkehrenden Gastrolle als Claudia, Carolines Mutter, auftreten. Jon Tenney («The Closer») wird in einer wiederkehrenden Gastrolle als U.S. Kongressabgeordneter Russell zu sehen sein. Die Serie wurde Berichten zufolge Anfang April von Amazon für acht Episoden bestellt. Zu dieser Zeit wurde berichtet, dass die Serie entweder über Amazons Prime Video oder Freevee veröffentlicht werden könnte. Die Produktion soll noch diesen Monat in Toronto beginnen.Die Serie soll "zwei skrupellosen Stiefgeschwistern folgen, die alles tun würden, um an der Spitze der sozialen Pyramide zu bleiben. In diesem Fall geht es um die Hierarchie des griechischen Lebens an einem Elite-College in Washington, D.C.. Nachdem ein brutaler Schikanenvorfall das gesamte Panhellenische System bedroht, tun sie alles, um ihre Macht und ihren Ruf zu erhalten, und versuchen sogar, die Tochter des Vizepräsidenten der Vereinigten Staaten zu verführen."