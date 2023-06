David Leavy wird CNN-COO

Vermischtes

Der Manager kommt aus dem Umfeld des Warner-Bros.-Discovery-Chefs David Zaslav.

David Leavy, ein langjähriger Vertrauter von David Zaslav, dem CEO von Warner Bros. Discovery, wurde am Donnerstag zum Chief Operating Officer (COO) von CNN ernannt. Diese Ernennung könnte CEO Chris Licht die Möglichkeit geben, sich stärker auf das Nachrichtenprogramm zu konzentrieren, könnte aber auch die Aktivitäten des Nachrichtengiganten innerhalb des Portfolios der Konzernmutter auf eine neue Ebene heben.Leavy, der 23 Jahre lang bei Warner Bros. Discovery und dessen Vorgängerunternehmen gearbeitet hat, wird die Verantwortung für kommerzielle, operative und werbliche Aktivitäten bei CNN Worldwide übernehmen und an Licht berichten. Die Ernennung der neuen Führungskraft erfolgt zu einem Zeitpunkt, zu dem CNN mit einem erheblichen Rückgang der Zuschauerzahlen und einer Neukalibrierung des aktivistischen Tons zu kämpfen hat, den das Unternehmen während der Amtszeit seines vorherigen Chefs Jeff Zucker anschlug."Davids tiefe operative Erfahrung, sein institutionelles Wissen und seine wichtigen Branchenbeziehungen ergänzen die Stärken unseres Führungsteams perfekt", so Licht in einer vorbereiteten Erklärung. "Er ist ein strategischer, vielseitiger und dynamischer Manager, der mit mir und dem Führungsteam zusammenarbeiten wird, um unser Geschäft umzugestalten, während wir das gesamte Programmangebot auf Sendung bringen, unsere digitale Zukunft aufbauen und die Marke CNN weltweit ausbauen. Jeder, der mit David zusammenarbeitet, hat gesehen, wie sich seine Energie, Arbeitsmoral und sein kooperativer Stil positiv auf ein Unternehmen auswirken, und ich kann es kaum erwarten, dass er zu mir und dem CNN-Team stößt."