Dwayne Johnson macht neuen «Fast and Furious»-Film

Kino-News

Der vielbeschäftigte Action-Star wird einen weiteren Ableger der Reihe drehen.

Dwayne Johnson kehrt mit einem neuen Standalone-Film in das-Universum zurück und übernimmt erneut seine Rolle als Luke Hobbs. Universal Pictures kündigte das Projekt am Donnerstag an. Der langjährige «Fast and Furious»-Mitarbeiter Chris Morgan schrieb das Drehbuch für den noch unbetitelten Film. Details zum Plot wurden nicht bekannt gegeben, aber Personen, die mit dem Deal vertraut sind, sagten, dass der neue Film eine Brücke zwischen den Ereignissen des gerade erschienenen «Fast X» und dem kommenden «Fast X: Part II» schlagen wird, der für das Jahr 2025 erwartet wird. Johnson hatte gerade einen Auftritt als Hobbs, einem Agenten des Diplomatischen Sicherheitsdienstes, in einer Abspannszene von «Fast X».Johnson wird den Film zusammen mit Dany Garcia und Hiram Garcia für ihre Seven Bucks Productions produzieren, zusammen mit Vin Diesel und Samantha Vincent über ihre One Race Films. Weitere Produzenten sind Chris Morgan für seine Chris Morgan Productions, Jeff Kirschenbaum für Roth/Kirschenbaum Films und Neal Moritz für Original Film.Drehbuchautor Morgan schrieb und produzierte «Fast and Furious Presents: Hobbs & Shaw» und «The Fate of the Furious» . Er hat auch die Drehbücher für den fünften, sechsten und siebten Teil der Reihe geschrieben und als ausführender Produzent fungiert. Unter der Regie von Louis Leterrier eröffnete «Fast X» im Mai mit 320 Millionen Dollar auf Platz eins der weltweiten Kinocharts und wurde zum zweitgrößten Filmstart des Jahres 2023.