ID verfilmt Drama über ukrainisches Waisenkind

US-Fernsehen

Die neue Dokumentation wird einen schockierenden und emotionalen Zugang zu Natalia Barnett bieten.

Nach dem Erfolg der explosiven dreiteiligen Doku-Serie «The Curious Case of Natalia Grace» hat Investigation Discovery eine Folge-Dokumentationangekündigt, die noch in diesem Sommer starten soll. Die neue Dokumentation wird einen schockierenden und emotionalen Zugang zu Natalia Barnett bieten, die im nächsten Kapitel der bizarren Familiensaga über ein sechsjähriges ukrainisches Waisenkind mit spondyloepiphysealer Dysplasie – einer seltenen Knochenwachstumsstörung, die zu Skelettanomalien führen kann – ihre Sicht der Dinge erzählt. Ihre Adoptiveltern, Michael und Kristine Barnett, behaupten, dass Natalia ein Erwachsener war, der sich als Kind ausgab, als sie adoptiert wurde.Die neue Sendung wird Natalias Antwort auf den Dreiteiler sein. Natalia wird erzählen, was hinter den verschlossenen Türen des Hauses der Familie Barnett geschah, und die Anschuldigungen gegen sie offen ansprechen. Nachdem Natalia jahrelang durch eine Nachrichtensperre geschützt war, die aufgrund des Gerichtsverfahrens im Zusammenhang mit der Verhaftung ihrer Adoptiveltern 2019 verhängt wurde, konnte sie ihre Geschichte nicht erzählen – bis jetzt.Die bahnbrechende Doku-Serie von ID, deren schockierendes Finale erst kürzlich ausgestrahlt wurde, bietet einen außergewöhnlichen Zugang und Einblick in ein Geheimnis, das direkt aus den Schlagzeilen gerissen wurde: Wer ist Natalia Barnett? Ursprünglich wurde Natalia im Jahr 2010 von den Barnetts adoptiert. Die glückliche Familiendynamik geriet jedoch ins Wanken, als Michael und Kristine behaupteten, Natalia sei eine Erwachsene, die sich als Kind ausgibt, und habe die Absicht, ihrer Familie zu schaden. Im Jahr 2013 wurde Natalia dabei entdeckt, wie sie alleine lebte, was eine Untersuchung auslöste, die zur Verhaftung von Michael und Kristine und zu einem Feuersturm von Fragen führte. Die Doku-Serie enthält exklusive Interviews mit den Barnetts, darunter Vater Michael Barnett und Bruder Jacob Barnett, sowie mit anderen Freunden, die der Familie nahe standen.