All3Media soll verkauft werden

England

Warner Bros. Discovery und Liberty Global wollen das Joint-Venture beenden.

All3Media steht Berichten zufolge zum Verkauf. Der unabhängige Fernsehproduzent mit Hauptsitz in London, der für Serien wie «Fleabag», die Reality-Show «The Traitors» und den Jamie-Dornan-Film «The Tourist» verantwortlich ist, wird von den Eigentümern Liberty Global und Warner Bros Discovery zum Verkauf angeboten, berichtet der „Telegraph“.Die Zeitung berichtet, dass JP Morgan mit der Durchführung einer Auktion beauftragt wurde, aber die Pläne könnten sich angesichts der schwierigen Marktbedingungen noch ändern. Wenn der Verkauf zustande kommt, könnte er mehr als eine Milliarde Pfund einbringen. Als potenzielle Käufer werden unter anderem ITV und Banijay sowie Private-Equity-Firmen genannt.Liberty Global und Discovery erwarben All3Media im Jahr 2014 für 550 Millionen Pfund. Der 2003 gegründete und derzeit von CEO Jane Turton geleitete Produzent ist von 20 auf 50 Firmen in sechs Ländern und drei Kontinenten, einschließlich der USA, Großbritanniens und Neuseelands, gewachsen. Dazu gehören die Produktionsfirma Neal Street von Sam Mendes, Studio Lambert und Lime Pictures. Letztes Jahr investierte das Unternehmen in das Sportproduktionsunternehmen 3 Rock. In Deutschland gehört unter anderem filmpool zum Portfolio.Die anschließende Fusion von Discovery mit Warner Bros. bedeutet, dass das Unternehmen keinen Bedarf mehr an den Produktionsdienstleistungen von All3Media hat, während Liberty, ein Anteilseigner von ITV, Interesse daran bekundet hat, "bestimmte Vermögenswerte" aus seinem Portfolio abzustoßen, wie der „Telegraph“ in seinem Bericht über die jüngste Gewinnmitteilung des Telekommunikationsriesen berichtet.