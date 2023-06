«Böhmi brutzelt» ab Juli erneut bei ZDFneo

TV-News

Wie in den vergangenen beiden Jahren präsentiert Jan Böhmermann auch 2023 seine Kochshow bei ZDFneo. Die ersten Gäste sind bereits bekannt.

Vor zwei Jahren kehrte Jan Böhmermann zu ZDFneo zurück, um für den Spartensender ein neues Kochformat zu präsentieren. Die Idee zur Show entsprang damals ebenfalls bei ZDFneo im Rahmen der Sendung, die inzwischenheißt und im ZDF-Hauptprogramm on air geht. Inzwischen so von «Böhmi brutzelt» zwei Staffeln entstanden und auch in diesem Jahr wird es wieder neue Ausgaben geben. ZDFneo hat den Start der neuen sechsteiligen Staffel für den 8. Juli angekündigt. Immer samstags um 19:45 Uhr gibt es eine neue Ausgabe.Das Konzept der Sendung sieht vor, dass Böhmermann mit einem wechselnden Gast am Herd steht und die beiden jeweils ein Gericht kochen. Welches Rezept sein Gast mitbringt, erfährt Böhmermann erst zu Beginn jeder Folge. Dabei geht es stets um das Wesentliche und um das persönliche Verhältnis der Gäste zum Kochen und Essen.Gegenüber dem Branchendienst ‚DWDL‘ bestätigte ZDFneo bereits die ersten Gäste der neuen Staffel. Unter anderem kocht Böhmermann mit Sängerin Nina Chuba und die Fußballspielerin Laura Freigang von Eintracht Frankfurt, die kürzlich für die Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland in den DFB-Kader nominiert wurde. Das Turnier findet vom 20. Juli bis zum 20. August statt.