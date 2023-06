Sean Perry verlässt WME

Köpfe

Der Fernsehproduzent wird sich mit seiner neuen Firma 2500 Media Production selbständig machen.

Der langjährige WME-Partner Sean Perry bereitet sich darauf vor, die Firma nach 25 Jahren zu verlassen und eine Produktionsfirma, 2500 Media, zu gründen. Perrys Unternehmen wird sich auf ungeschriebene Serien sowie Dokumentarfilme und einige Drehbuchprojekte konzentrieren. Perry arbeitet bereits seit einigen Monaten im Stillen mit den Verantwortlichen von WME an dem Übergang. Der umtriebige Perry hat bereits Zusagen für Projekte von Kabel-, Rundfunk- und Streaming-Plattformen erhalten. Er wird auch seinen langjährigen Kollegen nahe bleiben, wenn auch als Kunde, da WME 2500 Media vertreten wird."Obwohl es traurig ist, WME nach 25 erstaunlichen Jahren zu verlassen, war dies ein Traum, der sich von etwas, das ich gerne tun würde, zu etwas entwickelt hat, das ich tun muss. Es ist an der Zeit, die Ärmel hochzukrempeln und tatsächlich das zu machen, was ich seit Jahren verkaufe", sagte Perry. "Ich möchte all meinen Freunden, Kollegen und Partnern bei Endeavor und WME danken. WME wird immer meine Familie sein, ich wechsle nur den Platz am Tisch vom Partner zum Kunden."Perry ist seit langem ein Top-Agent im Bereich des ungeschriebenen Drehbuchs und des Reality-TV. Er kam 1998 zur WME-Vorgängerfirma Endeavor, nachdem er in der Entwicklungsabteilung von King World Productions gearbeitet hatte. "Seit 25 Jahren ist Sean ein unglaublicher Partner und Freund, und wir sind stolz darauf, dass er seinen Traum weiterverfolgt", sagte Richard Weitz, Co-Chairman von WME. "Wir freuen uns darauf, Hand in Hand mit Sean als Kunde der Agentur für viele Jahre zu arbeiten."