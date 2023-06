«Street Outlaws: Mega Cash Days» geht weiter

US-Fernsehen

In knapp drei Wochen sind die neuen Folgen bei Discovery zu sehen.

und die neue Begleit-Doku-Seriewerden am Montag, 19. Juni, um 20:00 Uhr bzw. 22:00 Uhr auf Discovery Channel ausgestrahlt. Race Master Chris Hamilton führt in der überdimensionalen zweiten Staffel die Rennsport-Schwergewichte Brandon James, Ryan Martin, Shawn Ellington, Jonathan Day, Tricia Day, Lizzy Musi, Larry Roach und Jermaine Boddie an.«Mega Cash Days» folgt 64 der schnellsten Straßenrennfahrern auf kleinen Reifen, die am Ende der Saison um einen Bargeldpreis von 100.000 Dollar kämpfen. «After Hours» ist eine neue Doku-Serie, die den Zuschauern einen Einblick in den Alltag der Rennteams aus Oklahoma City, New Orleans, Memphis und Kalifornien gibt, die in «Mega Cash Days» zu sehen sind.Im Jahr 2023 besaß Discovery Channel mit dem «Street Outlaws»-Franchise (insgesamt vier Serien; «Street Outlaws», «Street Outlaws: No Prep Kings: The Great 8», «Street Outlaws: Die Fastest in America», «Street Outlaws: No Prep Kings») mehr als jeder andere Sender.