Dritte Staffel für «Somebody Somewhere»

Der Pay-TV-Sender HBO hat die Sendung für eine weitere Staffel verlängert.

HBO hat eine dritte Staffel der Comedy-Reihebestellt. Laut der Beschreibung folgt die zweite Staffel Sam (Bridget Everett), die oberflächlich betrachtet eine echte Kansanerin ist, aber unter der Oberfläche damit kämpft, in die Form ihrer Heimatstadt zu passen. "Das Singen ist Sams rettende Kraft und führt sie auf eine Reise, auf der sie sich selbst und eine Gemeinschaft von Außenseitern entdeckt, die nicht dazugehören, aber nicht aufgeben. Irgendwo. Irgendwo. Die zweite Staffel erinnert uns daran, dass Familien schwierig sind, selbst die lustigen. Sam und Joel (Jeff Hiller) haben sich in einer bequemen Routine eingerichtet. Aber nichts bleibt für immer so, wie es ist", heißt es.Neben Everett und Hiller spielen auch Mary Catherine Garrison, Murray Hill, Jane Brody, Mercedes White, Kailey Albus, Meighan Gerachis, Tim Bagley, Jennifer Mudge und Barbara Robertson mit. "Wir sind begeistert, die dritte Staffel der ehrlichen und beeindruckenden Serie «Somebody Somewhere» anzukündigen. Nichts bringt uns so zum Lächeln wie diese Serie, die uns immer wieder daran erinnert, dass das Leben aus kleinen Momenten besteht, dass man sich für eine Familie entscheiden kann und dass Träume keine Fristen haben", sagte Amy Gravitt, Executive Vice President HBO and Max Comedy Programming, in einer Erklärung.Everett fungiert auch als ausführender Produzent der Serie, die von Hannah Bos und Paul Thureen mitgestaltet und produziert wird. Carolyn Strauss produziert im Auftrag von Mighty Mint zusammen mit Jay Duplass, Mark Duplass und Mel Eslyn von Duplass Brothers Productions und Tyler Romary. Shuli Harel fungiert als Produzentin. «Somebody Somewhere» wurde von Bos, Thureen, Everett, Rachel Axler und Lisa Kron geschrieben und von Jay Duplass, Robert Cohen und Lennon Parham inszeniert.