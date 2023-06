Hörbücher ab sofort bei RTL+ Musik verfügbar

Vermischtes

Der Streamingdienst wird ausgebaut. Nach Musik und Podcasts sind ab sofort auch Hörbücher von Penguin Random House Verlagsgruppe verfügbar.

Seit dem vergangenen Spätsommer baut RTL Deutschland seine Streamingplattform RTL+ sukzessive aus und hat erst mit Deezer eine Kooperation gestartet, um über die weitere App RTL+ Musik auch Musikinhalte anzubieten. Wenige Monate später erhielten die Nutzer auch Zugriff auf Podcasts. Nun erweitert RTL+ Musik sein Angebot um Hörbücher der Penguin Random House Verlagsgruppe, wie RTL ein Tochterunternehmen von Bertelsmann. Durch die Erweiterung durch die Hörbuchverlage Der Hörverlag, Random House Audio und Der Audio Verlag können Abonnenten Inhalte von Autoren wie Stefanie Stahl, Ferdinand von Schirach, Stephen King und Charlotte Link genießen. Abonnenten des „RTL+ Max- und Family“-Pakets bekommen über die Einlösung eines sogenannten Credits monatlich Zugriff auf ein ausgewähltes Penguin Random House Hörbuch. Das System erinnert damit an Amazons Hörbuchdienst Audible.„Wir freuen uns sehr, das Inhalteangebot von RTL+ um das Hörbuch-Portfolio der Penguin Random House Verlagsgruppe erweitern zu können. Abonnent:innen von RTL+ Max und Family werden eine vielfältige Auswahl von aktuellen Bestsellern und Hörbuch-Klassikern geboten bekommen – Kindertitel, Sachbücher und Biographien, Belletristik. Als Mehrwert für unsere Abonnent:innen wird darüber hinaus ab 15. Juni die neue, dritte Staffel der erfolgreichen Hörbuch-Reihe ‘Sherlock & Watson – Neues aus der Baker Street‘ exklusiv auf RTL+ zur Verfügung stehen“, verspricht Andrea Zuska, SVP Content Strategy & Programmdirektorin RTL+ Non Video.Matthias Aichele, SVP Audio/Strategic & Digital Development Penguin Random House Verlagsgruppe, fügt an: „Wir freuen uns sehr, den Abonnent:innen des RTL+ Max und Family-Pakets künftig unser gesamtes digitales Hörbuchprogramm anbieten zu können. Den Nutzer:innen steht jeden Monat ein Credit zur Verfügung, den sie für ein von ihnen gewähltes Hörbuch aus unserem Titelkatalog einlösen können.“