«Viva la Diva» beginnt 2023 ordentlich

Quotennews

Nach einer Folge im Jahr 2022 kam gestern in der RTL-Primetime «Viva la Diva» zurück. Mit einem ordentlichen Abend.

Mitkommt die erste Promi-Rate-Show rund um Make-Up, Perücken und schillernde Outfits auf die TV-Bildschirme. So schrieb es RTL 2022, als die erste Folge des "neuen" Formats über den Äther lief. Damals schauen 1,94 Millionen Zuschauer nach Köln, 0,67 Millionen blockierten gute 12,0 Prozent. Fast ein ganzes Jahr mussten RTL-Zuschauer auf eine weitere Folge warten, bis gestern. Das Format, bei dem sich mehrere prominente Männer in Drag Queens verwandeln und vor einer Fachjury auftreten, erinnert stark an den Erfolgsschlager, doch darüber wird sicher an anderer Stelle geschrieben werden.Sprechen wir über die TV-Zahlen: Mit 1,34 Millionen Zuschauern vor den Fernsehern erreichteeinen Marktanteil von 6,0 Prozent. Es lief im Gesamten also bereits schlechter als 2022. Dennoch erfreulich war der hohe Anteil junger Zuschauer: In der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen schalteten 0,39 Millionen ein, was einem Marktanteil von 8,8 Prozent entsprach. Sicherlich ein ordentlicher Abend, dennoch schaffte man es erneut nicht auf die 2022-Leistung zu kommen.Die Konkurrenz an diesem Abend ist jedoch hier nicht zu vergessen. Am 20. Juni 2022 gab es im privaten Sektor keine nennenswert besonderen Konkurrenz-Shows oder starke Film-Premieren im Angebot, gestern sah das anders aus. Sat.1 lockte mitund derzur 2. Bundesliga zeitweise am Abend 2,71 Millionen Zuschauer zum Bällchensender. Hier zeigte sich auch viel Reichweite der jüngeren Zuschauerschaft. Mit 0,78 Millionen Umworbenen und 16,4 Prozent am Markt überragte der Fußball-Abend natürlich. Anders als noch 2022 sind für das laufende TV-Jahr von RTL zum aktuellen Stand zwei weitere Folgen geplant.