ZDF-Trio vor ARD-Doppelspitze

Quotennews

Der Krimi-Abend im Zweiten positioniert sich klar vor der Komödie im Ersten. Doch auch in anderen Formaten war das ZDF klar besser gestern.

Am gestrigen Freitag konnte das ZDF mit seinen Formaten die besten Zuschauerzahlen für sich gewinnen und den TV-Markt in Sachen Gesamtreichweite dominieren. Die drei Formate mit den meisten Zuschauern kamen allesamt aus Mainz. An erster Stelle standum 20:15 Uhr, die 4,57 Millionen Zuschauer vor die Bildschirme lockte und einen Marktanteil von 20,6 Prozent erreichte. Dicht dahinter folgteum 21:15 Uhr mit 4,18 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 18,0 Prozent. Den dritten Platz belegte die beliebteum 22:30 Uhr, die 3,43 Millionen Zuschauer anlockte und einen Marktanteil von 17,0 Prozent verzeichnete.Bei dem Welke-Format lohnt auch der Blick auf die 14- bis 49-Jährigen, denn in dieser Kategorie übertrumpfte die Satire-Show alle anderen Shows und Filme aus dem privaten oder öffentlich-rechtlichen Sektor. 0,85 Millionen Jüngere sorgten am späten ZDF-Abend für 18,1 Prozent Marktanteil. Im restlichen Vergleich spielten die Zahlen dieser Zuschauerschaft weniger eine Rolle. Die ARD konnte sich erst hinter dem ZDF-Trio präsentieren und schaffte es so nicht auf das Treppchen der Zuschauerzahlen. Dieum 20 Uhr erreichte 3,41 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 17,2 Prozent, währendum 20:15 Uhr 3,27 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 14,5 Prozent verzeichnete.Obwohl die ARD etwas abgeschlagen hinter dem ZDF lag, konnten ihre Formate dennoch eine beachtliche Zuschauerbasis ansprechen. Es wird schlicht deutlich, dass der Freitag mit den ZDF-Krimis aktuell ganz klar nach Mainz gehört. Wenn dann am späten Abend noch die Satire-Formate ordentlich Zuschauer anlocken, steht einem beeindruckenden Arbeitswochenabschluss nichts im Weg.