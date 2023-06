AlexV  Comedyvideos, Pranks, Produkttests und Zugreisen

YouTuber

In seinen inzwischen knapp zehn Jahren auf YouTube hat Alex Reckhaus bereits so einige Sparten ausgetestet.

Mit rund einer Million Abonnenten auf YouTube begeistert AlexV inzwischen ein breites Publikum mit seinen Unterhaltungsvideos. Seine ersten Versuche auf der Online-Plattform unternahm er bereits 2013. Nachdem er vor allem im Bereich Comedy durchstartete, ist er nun hauptsächlich für seine Videos rund ums Reisen bekannt.Alexander Reckhaus wurde am 16. September 1997 in Nordrheinwestfalen geboren. Er gehörte zu einem der vielen YouTuber, die bereits während der Schulzeit die Plattform für sich entdeckten und sich somit ihren eigenen Nebenjob aufbauten, der dann später zur Hauptbeschäftigung wurde. Reckhaus gründete seinen Kanal im Juli 2013 im Alter von 15 Jahren, damals noch unter dem Namen „Vlogbuster“. In seinem ersten Video stellte er 20 Fakten über sich selbst vor. Schließlich startete er mit Comedyvideos in die Richtung „5 Dinge die jeder Zocker kennt“ oder „5 Dinge die jeder Schüler hasst“. Gleichzeitig gab er Beziehungstipps und versuchte das Überleben im Schulalltag zu erleichtern. Bis heute misst sein beliebtestes Video 2,6 Millionen Aufrufe und heißt „289 Fehlstunden!! Ich reagiere auf eure Zeugnisse!“Früh entdeckte er auch die Produkttest-Sparte für sich. Als Selbstexperiment ernährte er sich so auch eine Woche nur von McDonald’s, nur von Pizza oder nur von Süßigkeiten. Zudem bestellte er sich immer wieder die unterschiedlichsten Produkte auf Wish und bewertete diese für seine Zuschauer. Auch zahlreiche Pranks wie etwa über WhatsApp, die vor einigen Jahren auf YouTube extrem beliebt waren, durften bei seinem Content nicht fehlen. Zum Erfolg half Reckhaus sicherlich auch, dass er immer wieder Videos mit den Lochis drehte, was noch mehr Zuschauer auf seinen Kanal lockte. In zahlreichen Videos tauchte auch seine damalige Freundin Marie Dahmen auf, von welcher er sich jedoch Ende 2021 trennte.Im Juni 2017 war Reckhaus in einem Beitrag für die Talkshow von Dunya Hayali im ZDF zu sehen, um über sein Leben in der Generation „YouTube“ zu berichten. Über zwei Millionen Menschen sahen den Beitrag. Im Nachhinein löste die Sendung eine relativ große Diskussion aus und Reckhaus selbst zeigte sich enttäuscht darüber, wie er in der Sendung dargestellt wurde. Die Arbeit von Webvideoproduzenten wurde stark heruntergeredet und es wurde in Frage gestellt, was für eine Leistung YouTuber im Comedy-Bereich überhaupt erzielen. Seiner Enttäuschung darüber ließ Reckhaus im Rahmen des Videos „Wie ich im Fernsehen vor 2 Millionen Menschen bloßgestellt wurde!“ freien Lauf, welches daraufhin über 1,4 millionenfach geklickt wurde.Der YouTuber wirkte auch in der vierten und fünften Staffel der Webserie «Krass Klassenfahrt» mit und war hier in der Rolle als „Julian“ zu sehen. Zudem wurde er in der zweiten Staffel von «Hausparty X – Wer hat den besten Vibe?» von Jonas Wuttke gemeinsam mit anderen Social-Media-Stars in eine luxuriöse Villa eingeladen, um eine ausschweifende Party zu feiern. Nach jeder Stunde wurde jedoch eine Person herausgewählt, deren Vibe am wenigsten zur Gruppe passte. Die Sendung war ab 2022 auf Joyn zu sehen. Heutzutage dreht Reckhaus zahlreiche Videos im Bereich Reisen. So testete er bereits zahlreiche Züge, darunter etwa die erste Klasse in High-Speed-Zügen in Polen, Spanien, Italien oder Frankreich. Auch legte er 4000 Kilometer mit dem Zug von London nach Istanbul zurück oder nahm 24 Stunden lang jeden Zug bis zur Endstation. Er ließ die Anzeigetafel am Flughafen über sein Reiseziel entscheiden oder nahm jeden Tag den billigsten Flug, um zu schauen, wo er landete. Neben seinem Hauptkanal mit inzwischen 1,01 Millionen Abonnenten, betreibt Reckhaus zudem den Zweitkanal „AlexWau“ mit inzwischen 50.100 Abonnenten, auf welchem in unregelmäßigen Abständen zusätzliche Videos erscheinen.