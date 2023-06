Podstars

Wöchentlich veröffentlicht der Bayerische Rundfunk eine Sendung, die sich mit zahlreichen Medienthemen beschäftigt.

Im Podcastsetzen verschiedene Moderatoren unterschiedliche Themengebiete ins Verhältnis zu den Medien. Der Podcast widmet sich einer breiten Menge an Streitfragen wie Künstliche Intelligenz, Armut, Corona, Klimawandel oder Verschwörungen, die viele von uns beschäftigen. Außerdem wird auf sich selbst geschaut: Welche Kritik gibt es an den Medien, vor allem an den Öffentlich-Rechtlichen? Jede Woche erscheint eine neue, etwa 30-minütige Episode des Podcasts.Ob wir wollen oder nicht, die Medien betreffen und beeinflussen uns alle, egal ob Stadt oder Land, jung oder alt, reich oder arm. Obwohl sie sich ständig verändern - statt Radio und Fernsehen gibt es mehr und mehr On-Demand-Streaming, Zeitungen sterben langsam aus, Bücher kann man jetzt auf Tablets lesen und so weiter - wir alle kommen dennoch immer noch damit in Kontakt, die meisten von uns täglich. So schnell wird das wohl auch nicht vorübergehen. Umso wichtiger ist es, die Medien zu hinterfragen. Welches Weltbild vermitteln sie uns? Wie sehr ist unser Blick von ihnen geprägt? Welche Kritik gibt es an ihnen und ist sie berechtigt?Solchen und vielen anderen Fragen geht der Podcast «BR24 Medien» nach. Das Besondere daran ist, dass er dabei konkrete Themen unter die Lupe nimmt. Jede Woche wird dabei ein anderer Sachverhalt vorgestellt und diskutiert. Manchmal geschieht dies durch Berichte und Audio-Ausschnitte, oft allerdings auch durch Interviews, meist mit einzelnen oder mehreren Expert*innen zum Themengebiet. Dabei ergeben sich jedoch keine lauten Debatten wie in einer TV-Talkshow, sondern es wird ein ruhiges und sachliches Gespräch geführt. Niemand fällt sich ins Wort und niemand wird gemaßregelt. Es wird sich angenehm unterhalten, sodass alle Gäste ihr Wissen beziehungsweise ihre Meinung kundgeben können, was sie auf kompetente Art und durch Kenntnisse, Fakten und Erfahrungen tun.«BR24 Medien» beschäftigt sich mit zahlreichen interessanten Fragen zum Oberthema Medien. Wie wird Armut dargestellt? Gibt es ein gewisses, stereotypes Bild, das uns etwas Bestimmtes vermitteln soll? Wird genug über die Dringlichkeit der Klimakrise berichtet? Werden alle Fakten ausführlich genug behandelt? Oft wird sich über medienkritische Themen ausgetauscht und somit vor der eigenen Tür gekehrt. Wie geht es mit den öffentlich-rechtlichen Sendern weiter und warum stehen sie in der Kritik? Sollte es einen Umschwung geben und welche Veränderungsvorschläge gibt es? Auch die BBC aus dem Vereinigten Königreich wird beispielsweise hinterfragt.Der Podcast «BR24 Medien» vermittelt eine Sicht auf die Medien, die man ansonsten nicht häufig findet. Durch die Expertise der Gäste entsteht eine Diskussion auf erwachsene Art, mit der man sein Wissen auf angenehme Weise erweitern kann.