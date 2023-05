Der philosophische Fragebogen an Isabell Polak

Interview

Die 41-Jährige Schauspielerin ist am Freitag im Ersten in «Mein Vater, der Esel und ich» zu sehen.

Ich würde bestimmte «Versteckte Kamera»-Nummern bei den «Bösen Mädchen» nicht mehr drehen, weil ich sie rückblickend als gemein und wirklich unlustig betrachte. Und die Art und Weise, wie wir auch in den Rollen miteinander umgesprungen sind, welche Schimpfwörter wir benutzt haben - wenn ich das heute sehe schäme ich mich dafür.Das wäre der klassische Rückschau-Fehler, der hält nur auf. Ich muss etwas nicht bereuen nur weil ich später klüger war. Darauf arbeite ich ja hin - immer klüger werden durch zuhören, aufpassen, mich selbst reflektieren. Damals wusste ich es einfach nicht besser. Und ich war mir meiner Vorbildfunktion auch noch gar nicht bewusst. Bereuen kann man Absichtliches. Das war es aber ja nicht. Stattdessen schäme ich mich dafür. Und Scham ist ein gutes Gefühl, es bringt uns nämlich weiter.Ich hoffe, ich verstehe die Frage richtig: glaube ich mir selber meine Eigenwahrnehmung? Meistens ja, weil ich schon sehr streng mit mir bin. Aber ich bin auch mit einem sehr stabilen sozialen Umfeld gesegnet, das mich bei Bedarf sehr gut einordnen kann, das hilft dabei nicht zu streng zu werden, aber auch nicht überzuschnappen.Ich bin dankbar für die Menschen um mich herum. Dass ich so sehr geliebt werde und so großartige Menschen lieben darf. Je älter ich werde, desto mehr spielt natürlich auch Gesundheit eine Rolle. Aber ich bin auch sehr dankbar, dass meine Kaffeemaschine eine Spitzenespresso brüht, obwohl sie gar nicht teuer war. Oder dass ich supergut einparken kann. Und ich bin für wirklich jeden klugen Gedanken dankbar, der mir begegnet.Ich platze vor Dankbarkeit.Nein, nicht mehr. Früher fand ich Hoffnung blöd, ich hatte den Eindruck, dass ich mit Hoffnung Zeit verschwende, die ich schon wieder anderweitig verwenden könnte statt noch weiter in der Situation zu verharren. Aber heute weiß ich, dass mein Beruf, oder diese ganze Filmindustrie ohne Hoffnung ja gar nicht existieren würden. Diese Hoffnung „dass es klappt“.Deshalb - nein. Hoffnung ist einer der schöneren Aspekte am Mensch sein.Na klar. Ich habe etwa gelernt, dass ich von Menschen nur das erwarten kann, was sie in der Vergangenheit bereits gezeigt haben. Und gerade erst kürzlich habe ich die Erwartung an mich selbst aufgegeben, meine Aufregung nicht immer mit Geplappere überspielen zu müssen, weil das in der Regel nach hinten losgeht. Es ist egal, wie sehr ich es mir vorher vornehme: mein Körper plappert bei Nervosität von ganz allein. Ist halt so.Wer Witz hat, hat automatisch Humor. Aber nicht umgekehrt. Humor ist eine Sprache, eine Ebene der Kommunikation. Am Humor erkenne ich sofort meine Leute. Die müssen selbst gar nicht zwingend witzig sein, aber wenn sie über meine Witze lachen, dann gehören wir automatisch zum gleichen „Menschenschlag“, wie man so schön sagt. Und Witz ist die Echoortung mit der wir uns bewegen.Unbedingt. Was mir am besten gefällt ist, dass so viele saukluge Leute gezeigt haben, dass Humor nicht nach unten treten muss um provokativ zu sein und bahnbrechend. Die Kunst liegt mittlerweile darin, das Publikum zum Lachen, zum Nachdenken und am besten noch zum Heulen zu bringen. Und das ist meine persönliche Lieblingskombination.Ich habe mich am vergangenen Wochenende gefragt, mit welchem Skill ich einen Raum von Teenagern binnen Sekunden beeindrucken könnte - mir ist absolut nichts eingefallen. Da habe ich zum ersten Mal bemerkt, dass ich zwar ganz viele Dinge kann, dafür alle nur so mittel. Dass ich so alt werden musste um das festzustellen - darüber habe ich mich den Rest des Tages immer wieder beömmelt. Richtig laut gelacht habe ich über meine eigene Dusseligkeit. Das liebe ich.Beerdigungen. Wenn was so richtig schlimm weh tut. Der Humor versichert mir dann, dass es weitergeht. Irgendwann.Er hat sich verfeinert, ich mache weniger Witze aus Versehen und mehr mit Absicht. Und er ist radikaler geworden - er will nicht mehr allen gefallen. Das ist sehr befreiend.Es gibt mir Sicherheit, wenn ich es habe und macht mich fertig, wenn ich es nicht habe. Ich gebe mir Mühe, Menschen nicht danach zu beurteilen. Je mehr sie jedoch davon haben desto schwerer fällt mir das.Meine Seele verkaufen. Und das meine ich vollkommen ernst.Eine sehr gute bei einem Anlass zum Feiern? 30€, höchstens. Aber normalerweise kaufe ich die Flasche für plusminus 10€ - ich bin Fränkin und will Geschmack und nicht angeben.Ich bin sogar eine verdammt gute Freundin.Seit über 23 Jahren. Und sie ist immer noch einer meiner engsten Menschen.Ja. Er heißt Karl und ist der beste Hund der Welt.Ich weiß nicht, wie es all die Menschen ohne Humor machen, aber in meinem Fall: JA!!! Und wie!