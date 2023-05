Die Fernsehtipps an Pfingsten

Hintergrund

Die Gläubigen kommen ebenso auf die Kosten, wie die Sportfans. Zahlreiche Filme und Showspecials runden die drei Festtage ab.

Es ist wieder soweit – Pfingsten steht vor der Tür und mit den Feiertagen kommen einige Highlights im linearen Fernsehen auf uns zu! Nach einer langen Zeit der digitalen Unterhaltung und Streaming-Darbietungen bietet das traditionelle Fernsehen uns eine willkommene Abwechslung. Hier sind einige der spannenden Sendungen und Events, auf die wir uns freuen können.Pfingsten ist ein bedeutendes Fest für Christen auf der ganzen Welt. Viele Sender übertragen feierliche Gottesdienste, bei denen man sich besinnen und die spirituelle Atmosphäre genießen kann. Der «Ökumenische Gottesdienst» kommt dieses Mal von der Bundesgartenschau aus Mannheim. Die Gemeinde sitzt unter bunten Textilstreifen aus recycelten Bannern und Fahnen, die auch von leisen Lüften bewegt werden. Christen aus Mannheim und Zugereiste berichten von erfrischenden und belebenden Erfahrungen mit Gottes Geist. Gemeindereferentin Barbara Kraus und Dekan Karl Jung von der katholischen Kirche in Mannheim, Pfarrerin Nina Roller und Dekan Ralph Hartmann von der evangelischen Kirche in Mannheim führen durch die einstündige Sendung, die am Sonntag um 10.00 Uhr ausgestrahlt wird. Einen Tag später sendet Das Erste den «Ökumenischen Gottesdienst» aus dem Dom St. Petrus in Osnabrück. Osnabrück trägt den Titel Friedensstadt, die 2023 das 375-jährige Jubiläum des Westfälischen Friedens begeht. Musikalisch wird der Gottesdienst begleitet von der Psalm-Motette von Johannes Brahms.Das Zweite Deutsche Fernsehen strahlt den «Katholischen Pfingstgottesdienst» aus der Klosterkirche der Barmherzigen Brüder in Wien aus. Zu Pfingsten feiert die Kirche die Aussendung des Heiligen Geistes. Durch diesen kann jede und jeder heil werden, ist Pater Saji überzeugt. Wie das geht, darüber spricht er im Gottesdienst. Musikalisch gestaltet wird der Gottesdienst vom BBW-Mitarbeiter-Chor, einem Bläserensemble und Pauken sowie an der Orgel Peter Tiefengraber. Die musikalische Leitung liegt bei Thomas Dolezal.Auch für Sportbegeisterte gibt es Grund zur Freude. Pfingsten bringt einige spannende Sportveranstaltungen ins Fernsehen. Ob Fußball, Tennis oder Motorsport – hochkarätige Wettkämpfe sorgen für Nervenkitzel und fesselnde Momente vor dem Bildschirm. Die Bundesliga findet am Samstag um 15.30 Uhr ihr Ende, dann steht auch endlich ein Meister fest. Der bisherige Titelfavorit FC Bayern München kam im März ins Stolpern und wechselte den Trainer aus. Nicht-Sky-Abonnenten sehen die Highlights ab 18.00 Uhr in der «Sportschau». Einen Tag später spielt die 2. Bundesliga ihren Meister aus. Am Pfingstsamstag um 13.30 Uhr erfolgt der Anstoß der 3. Liga. Im frei-empfangbaren Fernsehen läuft die Partie VfL Osnabrück – Borussia Dortmund II (NDR), der MDR wiederum hatte sich noch nicht auf eine Partie festgelegt.Bei ProSieben startet am ersten Pfingsttag um 13.00 Uhr die «Tourenwagen: DTM». Edgar Mielke führt durch die knapp zweistündige Sendung. Ebenfalls zur selben Uhrzeit stehen die Halbfinale-Spiele der Eishockey WM an, die Sport1 bis 19.45 Uhr überträgt. Das Finale ist für den Sonntag um 19.15 Uhr terminiert. Nach den Formel1-Highlights aus Monaco wird ein Baseball-Spiel zwischen den Los Angeles Angels und den Miami Marls übertragen. Der Grand Prix von Monaco startet um 15.00 Uhr. Außergewöhnlich wird es beim Hessischen Rundfunk (hr), der am Sonntag das Pferdesport-Pfingstturnier sendet. Man meldet sich zwischen 15.30 und 17.30 Uhr aus Wiesbaden. Unterdessen startet Eurosport mit den French Open. Die ersten Übertragungen gibt es am Pfingstsonntag um 10.30 Uhr.Die Feiertage sind auch eine gute Gelegenheit, um sich entspannt zurückzulehnen und einen guten Film anzuschauen. Viele TV-Sender bieten zu Pfingsten eine breite Auswahl an Blockbustern, Klassikern und neuen Filmen, die das Herz von Filmfans höherschlagen lassen. Der Fernsehsender Kabel Eins Classics holt «La La Land» am Samstag um 20.15 Uhr hervor, der Disney Channel strahlt zwei Filme von «Greg’s Tagebuch» aus.Am Sonntag setzt Servus TV auf das Kostüm-Drama «Tulpenfieber», bei dem der Kaufmann Cornelius Sandvoort mit seiner zweiten Ehefrau endlich auf einen Erben hofft. Oscar-Preisträger Tom Stoppard schrieb das Skript, in dem Film sind Judi Dench, Holliday Grainger, Cara Delevingne und Christoph Waltz zu sehen. Sat.1 sendet den Animationsfilm «Luca», der in Deutschland exklusiv bei Disney+ startete. Das erste Mal darf das Meisterwerk von Enrico Casarosa ins Free-TV. Nach Günther Jauch läuft am Sonntag die Free-TV-Premiere von «Underwater – Es ist erwacht». In dem Horrorstreifen, der mit Kristen Stewart besetzt ist, muss sich eine Gruppe von Wissenschaftlern befreien.Neben dem neuen «Tatort» aus Österreich setzt Sat.1 am Montag auf die Free-TV-Premiere von «Catweazle». Otto Walkes spielt einen Magier, der unfreiwillig in der Gegenwart landet. Kinowelt TV wiederholt zur besten Sendezeit den Klassiker «Vier Hochzeiten und eine Traumreise», Warner TV Film setzt am Sonntag auf «The Help». Für Kinder ist Sat.1 da: Man beginnt um 12.10 Uhr mit «Die Monster AG» und «Die Monster Uni», ehe ab 15.00 Uhr «Oben» und «Ratatouille» anstehen.Pfingsten ist auch eine Zeit, in der viele TV-Shows mit besonderen Folgen oder Specials aufwarten. Comedy, Quizshows oder Talentshows bringen uns zum Lachen, Mitfiebern und Staunen. Das Erste sendet am Samstag eine neue Ausgabe von «Verstehen Sie Spaß?», RTL sendet den zweiten Teil von «Die große GEO-Show – in 55 Jahren um die Welt» und «Schlag den Star» läuft sogar live bei ProSieben. Am Sonntag und Montag ist Günther Jauch bei «Wer wird Millionär» zu sehen und VOX grillt den Henssler. Eine reguläre Ausgabe von «Die Höhle der Löwen» steht am Montag bereit.Also lehnen Sie sich zurück, schnappen Sie sich Ihre Fernbedienung und genießen Sie die bevorstehenden Pfingsttage mit den Highlights des linearen Fernsehens. Egal, ob Sport, Film oder Unterhaltung, es ist sicher etwas dabei, das Ihr Herz höherschlagen lässt. Frohe Pfingsten und viel Spaß beim Fernsehgenuss!