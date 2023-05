«Queen Charlotte» bleibt auf der eins

International

Im Filmbereich hat sich ebenfalls die Top-Position mit «The Mother» nicht verändert.

führt weiterhin alle Netflix-Titel in der zweiten Woche in Folge mit 92 Millionen Sehstunden im Zeitraum vom 15. bis 21. Mai an. Damit hat der Film mehr als 90 Millionen Aufrufe erreicht. Netflix berechnet die Gesamtzuschauerzahl, indem es die Gesamtzuschauerzahl (178,1 Millionen Stunden) durch die Gesamtlaufzeit (1,96 Stunden) teilt.In der englischsprachigen TV-Hitparade dominierten Spin-offs. Auf Platz eins der Liste steht, die zusätzlich 82,39 Millionen Sehstunden erreichte. Shonda Rhimes' Geschichte aus der georgianischen Ära ist in ihrer dritten Woche in der Hitparade der beliebtesten Titel in 89 Ländern in den Top10 vertreten. Auch die Staffeln eins und zwei von «Bridgerton» kehrten in dieser Woche auf Platz sechs bzw. sieben zurück, da die Zuschauer die Originalserie wiederentdeckten. Staffel 1 des Periodendramas verzeichnete 19,46 Millionen Sehstunden, während Staffel zwei 18,17 Millionen Sehstunden erreichte.Knapp dahinter folgt die «To All the Boys»-Fortsetzungsserie, die nach ihrem Debüt am 18. Mai 72,08 Millionen Zuschauerstunden erreichte. Die YA-Romantikkomödie mit Anna Cathcart (Kitty Song Covey) und Minyeong Choi (Dae) in den Hauptrollen hatte über 14 Gesamtaufrufe und kam in 90 Ländern in die Top10.