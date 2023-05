«Beauty & The Nerd» kommt Ende Juni

TV-News

Das Reality-Format war im vergangenen Jahr kurzfristig verschoben worden, nun habe eine „sorgfältige unabhängige Prüfung“ der Staffel stattgefunden. Einer Ausstrahlung steht nun nichts mehr im Weg.

Um das Reality-Formatwar es still geworden, nachdem ProSieben im vergangenen Jahr die Staffel kurzfristig auf dieses Jahr verschoben hatte. Nun hat der Sender einen Termin mitgeteilt, wann man die sechsteilige Staffel zeigen wird. Die dritte Staffel seit der Wiederbelebung 2020 startet am 29. Juni und wird immer donnerstags um 20:15 Uhr gesendet.Im vergangenen Jahr gab man „produktionstechnische Gründe“ als Ursache für die Nichtausstrahlung an, ohne genauer auf die Situation einzugehen ( Quotenmeter berichtete ). In einer am Mittwoch verschickten Mitteilung ging man nun etwas näher ein, wurde aber erneut nicht wirklich konkret. „Kurz vor der geplanten Ausstrahlung ergaben sich im Kontext von «Beauty & The Nerd» Umstände, die eine sorgfältige unabhängige Prüfung dringend erforderten. Aus diesem Grund hat ProSieben die avisierte Ausstrahlung im engen Dialog mit allen Beteiligten verschoben.“ Diese Prüfung sei nun abgeschlossen und der Privatsender sowie die Produktionsfirma EndemolShine freuen sich nun die neuen Folgen.Darin werden acht Nerds mit acht Schönheiten gepaart und müssen in verschiedenen Aufgaben echten Teamgeist beweisen. Die beiden Partner sollen sich dabei auch auf die jeweilige Welt des anderen einlassen. Zu gewinnen gibt ein Preisgeld von 50.000 Euro.