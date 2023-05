«Kampf der Realitystars» weiter stark, während VOX-Miniserie völlig untergeht

Quotennews

Auch wenn sich die RTLZWEI-Show wieder steigerte, war gestern das Interesse an der Liveshow danach nicht sonderlich groß.



Die Kandidaten beibekamen gestern ein weiteres Mal Verstärkung. «Bachelorette»-Teilnehmer Lukas Baltruschat sowie «DSDS»-Gewinnerin Aneta Sablik nahmen den Weg nach Thailand auf sich und mischten die Gruppe ein weiteres Mal auf. Um sich vor dem Rauswurf zu schützen, entstanden zudem die ein oder anderen Bündnisse, wobei nicht immer sicher ist, dass man auch auf seine Verbündeten zählen kann.In der vergangenen Woche verhalfen 0,85 Millionen Fernsehende dem Sender zu hohen 3,7 Prozent Marktanteil. Die 0,35 Millionen Jüngeren sicherten sich zudem eine starke Quote von 7,6 Prozent. Mit 0,97 Millionen Zuschauern fand man gestern wieder auf den Wert von vor zwei Wochen zurück und erhöhte auf 4,2 Prozent. Die 0,38 Millionen Umworbenen hielten sich mit 7,5 Prozent Marktanteil in einem ähnlichen Bereich wie in der Vorwoche. Allerdings schnitt «Kampf der Realitystars – Die Stunde nach der Stunde der Wahrheit» so schlecht ab wie nie zuvor. Bei den 0,31 Millionen Interessenten kam man nicht über passable 2,2 Prozent Marktanteil hinaus. Die 0,09 Millionen Werberelevanten fielen von zuletzt 4,0 auf maue 2,8 Prozent zurück.VOX beendete hingen die Ausstrahlung der Miniserie, welche in der Vorwoche gestartet war. Mit zunächst 0,45 und später jeweils 0,37 Millionen Zuschauern schnitt man damit jedoch noch schlechter ab als zuletzt. Der Marktanteil sackte somit zunächst von ernüchternden 1,8 auf 1,6 Prozent ab und steigerte sich schließlich auf schwache 2,1 Prozent. Das jüngere Publikum verkleinerte sich zunächst von 0,10 auf 0,07 und dann auf 0,04 Millionen Menschen. Somit ging es hier für die Sehbeteiligung stetig abwärts, von 1,9 auf 1,3 und schließlich miserable 1,1 Prozent.