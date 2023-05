Christoph Daum wird Mittelpunkt neuer Sky-Doku

TV-News

Der Sky Original Dokumentarfilm soll anlässlich des 70. Geburtstags des ehemaligen Bundesligatrainers im Oktober erscheinen.

„Ich habe ein absolut reines Gewissen“, sind wohl die berühmtesten Worte, die Christoph Daum jemals auf einer Pressekonferenz geäußert haben und stehen gleichzeitig sinnbildlich für den größten Fehler des ehemaligen Bundesligatrainers. Anlässlich Daums 70. Geburtstags, den er am 24. Oktober 2023 feiert, arbeitet der Bezahlsender Sky aktuell gemeinsam mit dem Fußballlehrer an einem Sky Original Dokumentarfilm, der im Herbst erscheinen soll. Dieser trägt den kurzen, aber prägnanten ArbeitstitelDarin gibt Christoph Daum exklusive Einblicke in seine Karriere und sein Privatleben, wie Sky in einer Mitteilung verspricht. Zu Wort kommen dabei auch Wegbegleiter wie Matthias Sammer, Michael Ballack und Reiner Calmund. Dabei soll neben Karrierehöhepunkten, wie Trainerstationen in Istanbul, auch die Kokain-Affäre aufgearbeitet werden. Aktuell kämpft Daum zudem mit einer Krebserkrankung, die sein Leben seit einem Jahr überschattet. «Daum» wird von Banijay Productions Germany produziert. Produzent für Banijay Productions ist Marc Schloemer, der auch Regie führt. Executive Producer für Sky ist Nico Gammella.„Die Zuschauer können sich darauf freuen, dass sie Details aus dem Fußball erfahren, die nie ohne diese Doku herausgekommen wären. Sie werden den Fußball viel, viel besser verstehen“, verspricht Christoph Daum. „Auch warum ich bei vielen Vereinen einen Legendenstatus genießen darf. Also spannend, interessant und ein Muss für jeden Fußball-Fan; eigentlich noch wichtiger, als die «Tagesschau» zu gucken.“Christian Asanger, Vice President Entertainment Sky Deutschland, erklärt: „Christoph Daum sorgte nicht nur als international erfolgreicher Fußballtrainer, sondern auch als außergewöhnliche Figur der deutschen Zeitgeschichte immer wieder für Aufsehen. Unsere Sky Original Dokumentation blickt nun aus Anlass seines 70. Geburtstags gemeinsam mit ihm zurück auf eine wahrlich bewegte Karriere und begleitet ihn exklusiv auf Reisen zu bedeutenden Stationen seines Lebens.“„Christoph Daum ist eine der vielschichtigsten und spannendsten Trainerpersönlichkeiten Deutschlands. Seine Geschichte muss einfach erzählt werden und sie wird ohne Netz und doppelten Boden erzählt. Dass diese Dokumentation bei Sky zu sehen sein wird, ist ein perfektes Match!“, so Arno Schneppenheim, Banijay Productions Germany.