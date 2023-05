Bravo feiert mit «Vanderpump Rules» hohe Quoten

US-Quoten

Die letzte, skandalbehaftete Folge sorgte für Staffelbestwerte.

Die-Zuschauer ließen sich vom Finale der zehnten Staffel nicht abschrecken: Die Einschaltquoten der Episode vom 17. Mai erreichten ein neues Serienhoch für die Bravo-Show. Die Folge, die die Folgen des #Scandoval zeigte, erreichte innerhalb von drei Tagen insgesamt 4,1 Millionen Zuschauer auf Bravo, On-Demand und der Peacock-Plattform. Davon entfielen 2,4 Millionen auf die Bravo-Zielgruppe der 18- bis 49-Jährigen, was einen weiteren Serienhöchstwert darstellt.Diese «Vanderpump Rules»-Einschaltquoten haben auch die Einschaltquoten von Andy Cohens Bravo-Talkshow «Watch What Happens Live» beflügelt, in der das erste Interview mit «Vanderpump Rules»-Star Ariana Madix nach dem #Scandoval gezeigt wurde. Bei der zeitversetzten Ausstrahlung schalteten insgesamt 2,2 Millionen Zuschauer auf allen Plattformen ein, um Madix zu sehen.Nach zwei erfolglosen Staffeln wurde die bereits wiederbelebte zehnte «Vanderpump Rules»-Staffel durch einen Skandal beflügelt, der nach Abschluss der Dreharbeiten ans Licht kam und als #Scandoval bezeichnet wird. Am 3. März kam eine von Tom Sandoval und Raquel Leviss begangene Betrugskatastrophe ans Licht, die zur Trennung von Sandoval und seiner langjährigen Partnerin Ariana Madix führte.