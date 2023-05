TV-News

RTL holt «Top Dog» wieder im Juni zurück

Veit-Luca Roth von 24. Mai 2023, 15:10 Uhr

Die dritte Staffel fällt in diesem Sommer deutlich länger aus als in den vergangenen Jahren. Geplant sind gleich neun Folgen am Freitagabend. Derweil bringt VOX «Wo die Liebe hinfällt» mit neuen Ausgaben ins Programm zurück.

Nachschub für den Freitagabend bei «Top Dog Germany» zurück und in diesem Jahr fällt die Staffel deutlich länger aus als in den vergangenen Jahren. Die dritte Runde umfasst insgesamt neun Folgen. Die ersten beiden Staffeln beinhalteten lediglich sechs Ausgaben, wobei die erste im Juli und die zweite im Juni über den Sender gingen. Nun behält man das Zeitfenster von Ende Juni bei.



Mit dabei sind erneut Frank Buschmann und Jan Köppen als Kommentatoren und Moderatoren, wenn sich die wagemutigen Hunde in den Parcours, in dem sieben neue Hindernisse warten, stürzen. Laura Wontorra hingegen fehlt in diesem Jahr. Geplant sind neben sieben regulären Folgen erneut auch ein Promi-Special sowie eine Best-Of-Sendung. Auf RTL+ sind die Folgen jeweils eine Woche vor TV-Ausstrahlung abrufbar. Im Nachlauf geht es tierisch weiter, denn RTL präsentiert ab 22:30 Uhr sechsmal die Clipshow «Die faszinierendsten Tiergeschichten der Welt». Darin sind die „überraschendsten, interessantesten, oder einfach nur die niedlichsten Geschichten aus der großen und bunten Welt der Tiere“ zu sehen, wie RTL verspricht.



Im Gegenprogramm bei VOX kommt es derweil zur Ausstrahlung des Docutainment-Formats «Wo die Liebe hinfällt – Jedes Paar ist anders». Von der Sendung über ungewöhnlich Liebesgeschichten gab es bislang zwei Staffeln, die 2022 und 2023 jeweils im Januar zu sehen waren. Nun legt der Sender mit der roten Kugel das zweistündige Format in den Sommer.

