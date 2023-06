Filme des Grauens

Die Klempnerbrüder Mario und Luigi müssen eine entführte Prinzessin retten und den bösen König Koopa in einer alternativen Dimension besiegen.

Der Filmist eine Verfilmung der beliebten Videospielreihe "Super Mario Bros." von Nintendo. Er wurde im Jahr 1993 veröffentlicht und war einer der ersten Versuche, ein Videospiel in einen Spielfilm umzuwandeln. Die Handlung des Films dreht sich um die beiden Klempnerbrüder Mario und Luigi, die in Brooklyn, New York, leben. Eines Tages werden sie in eine alternative Dimension namens "Dinohattan" teleportiert, die von humanoiden Echsenbewohnern, den Koopas, beherrscht wird. Der böse König Koopa plant, die Welt der Menschen zu erobern und plant, dies durch die Entführung einer Prinzessin zu erreichen, die über ein magisches Medaillon verfügt. Mario und Luigi schließen sich mit anderen Bewohnern von Dinohattan zusammen, darunter die junge Archäologin Daisy, um Prinzessin Peach zu retten und König Koopa aufzuhalten. Dabei werden sie mit verschiedenen Herausforderungen konfrontiert, die von den Charakteren und Elementen aus den Super Mario-Spielen inspiriert sind.Die Gründe des Scheiterns sind rückblickend einfach: Der Film nahm sich viele Freiheiten in Bezug auf die Spielvorlage. Die fantasievolle, farbenfrohe Welt der Videospiele wurde durch eine düstere, postapokalyptische Version ersetzt, die von vielen als nicht authentisch angesehen wurde. Fans der Spiele waren enttäuscht, dass der Streifen nicht das gleiche Gefühl und die gleiche Atmosphäre wie die beliebten Mario-Spiele vermitteln konnte. Man wirft der Handlung der US-Produktion als verworren vor. Die Charaktere erhielten nicht genug Entwicklung und wurden als flach und uninteressant wahrgenommen. Die Dialoge wurden oft als unfreiwillig komisch oder einfach nur schlecht bezeichnet.Ein weiterer Kritikpunkt war die technische Umsetzung. Die Spezialeffekte wurden als billig und unzureichend betrachtet, insbesondere im Vergleich zu anderen Filmen, die zur gleichen Zeit veröffentlicht wurden. Auch die Ausstattung und das Design der Filmsets wurden als enttäuschend angesehen. Der Film versuchte, eine breitere Zielgruppe anzusprechen, indem er Elemente wie Action, Abenteuer und Science-Fiction einbaute. Dadurch ging jedoch der charmante und kinderfreundliche Charakter der Mario-Spiele verloren. Es wurde bemängelt, dass der Film nicht wusste, für wen er eigentlich gemacht war."Der Super Mario Bros. Film ist ein albernes Durcheinander, das die charmante Einfachheit des Spiels völlig verfehlt.", sagte Roger Ebert von der „Chicago Sun-Times“. ReelViews-Redakteur James Berardinelli war enttäuscht: "Eine schmerzhafte und ärgerliche Enttäuschung, die den Geist der Videospielvorlage vollständig verfehlt." ET-Redakteur bringt es auf den Punkt: "Der Super Mario Bros. Film ist ein perfektes Beispiel dafür, wie man eine großartige Videospielvorlage komplett ruinieren kann."Obwohl «Super Mario Bros.» keinen großen Erfolg hatte, haben Studios erkannt, dass Videospiel-Franchises eine große Fangemeinde haben und Potenzial für erfolgreiche Filme bieten können. Zahlreiche Spiele-Verfilmungen sind gescheitert, aber Universal Pictures hat dem selben Franchise einen Hit geschaffen.