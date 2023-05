Netflix veröffentlicht Doku übers Klonen

International

Für Juni kündigt der Streamingdienst eine brisante Dokumentation an.

Netflix hat, einen sensationellen Dokumentarfilm mit beispiellosem Zugang zum südkoreanischen Wissenschaftler Hwang Woo-suk, enthüllt und ein Streaming-Datum für Juni gesetzt.Der Dokumentarfilm erzählt die Geschichte des berüchtigtsten koreanischen Wissenschaftlers Hwang Woo-suk, von der Forschung am Klonen von Menschen bis hin zu seinem skandalösen Absturz. Ausgestattet mit einem Abschluss in Veterinärwissenschaften und einem Master- und Doktortitel in Theriogenologie, der Lehre von der Fortpflanzung von Tieren, begann Hwangs Aufstieg zur Berühmtheit mit dem erfolgreichen Klonen von Kühen und Schweinen. Im Jahr 2002 begann Hwang mit der Erforschung des Klonens von Menschen und schloss sich mit Moon Shin-yong zusammen, einem Geburtshelfer mit Erfahrung in der In-vitro-Fertilisation. Ihre Zusammenarbeit führte 2004 zu einer großen Bekanntmachung, in der das erfolgreiche Klonen menschlicher Embryonen verkündet wurde, die das Potenzial haben, einige Krankheiten zu heilen. Diese Ankündigung löste eine hitzige Debatte über Bioethik aus, obwohl Hwang und Moon betonten, dass ihre Arbeit ausschließlich therapeutischen Zwecken diente und sie das reproduktive Klonen entschieden ablehnten.«King of Clones» wurde von Syahirah A. Karim produziert und von Wijeyaratne und Thayi umgesetzt. Der Film wurde von Colm Whelan (IFTA-Gewinner für «1916 A Terrible Beauty») und Neil Harvey (BAFTA-Nominierter für «Untouchable») gedreht, von Simon Barker (BAFTA-Nominierter für «American Murder: The Family Next Door») geschnitten und von Dan Deacon («Hustle») vertont. Der Film wird ab dem 23. Juni auf Netflix ausgestrahlt.