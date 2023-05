Nick Gehlfuss bestätigt «Chicago Med»-Ausstieg

Köpfe

Er könne sich aber vorstellen, im Rahmen einer größeren Geschichte als Gaststar vorbeizuschauen.

Nick Gehlfuss hängt seinen Arztkittel an den Nagel. Der Schauspieler, der in allen acht Staffeln vonals Dr. Will Halstead aufgetreten war, ist aus der Serie ausgestiegen und hatte am Mittwochabend im Finale von Staffel acht seinen letzten Auftritt. Als Will das Krankenhaus nach den vielen Veränderungen in Gaffney verließ, traf er seine Ex-Verlobte Natalie (Torrey DeVitto, die in der Folge einen Überraschungsauftritt hatte, nachdem sie ihn am Ende von Staffel sechs verlassen hatte) wieder."Es war eine schwierige Entscheidung, aber letztendlich hatte ich das Gefühl, dass ich mit Dr. Halstead so weit gegangen bin, wie ich mit ihm gehen kann. Ich denke, das hängt mit dem kreativen Teil von einem selbst zusammen, mit der Energie oder dem Geist, den man hat, und der entweder für eine sehr lange Zeit mit einer Person geschaffen ist oder nicht", sagt Gehlfuss gegenüber dem Fachblatt „Variety“. "Mich reizt an diesem Beruf die Vielfalt, und acht Jahre sind eine lange Zeit. Das sind zwei Hochschulabschlüsse! Ich scherze jetzt, dass ich im Grunde einen Doktortitel im Fernsehen habe."Die Dreharbeiten für das Finale waren für Gehlfuss ein ergreifender Prozess. "Es ist überwältigend, wegen der vielen Emotionen. Es wäre nicht so, wenn es nicht so viel bedeuten würde. Es ist wie mit der Liebe: Wenn man jemanden wirklich liebt, dann wird man sehr hohe und sehr niedrige Momente haben, weil es einem einfach so wichtig ist", sagt er. "Es war mir wichtig, dass ich allen im Voraus mitteile, dass ich aussteige, damit wir keinen kalten Entzug machen."