Programm in Juni: Kein Sommerloch bei Kabel Eins

TV-News

Kabel Eins ruft im Juni die „Camping-Woche“ aus und zeigt neue Folgen von «Achtung Abzocke», «Yes we camp!» und «Die Schrebergärtner».

Während die Schwestersender Sat.1 und ProSieben im Juni ihr Programmangebot zu großen Teilen zurückschrauben und sehr wenige Erstausstrahlungen anbieten, schaltet Kabel Eins einen Gang hoch und nutzt die Jahreszeit, um einige passende Formate über den Äther zu schicken. So ruft man ab dem 11. Juni die „Camping-Woche“ aus und lässt die Vorabend-Sendungin den Niederlanden gastieren, wo es zu einer Camping-Spezial-Woche kommt. Die Stationen am werktäglichen Vorabend ab 17:55 Uhr sind Winterswijk, Maasbree, Ommen, Renesse und Nieuwvliet.Außerdem startet am Donnerstag, 15. Juni, eine neue Staffel von. In der Primetime ist Peter Giesel einmal mehr „Urlaubsbetrügern auf der Spur“ und konfrontiert die Täter mit der Wahrheit. Diesmal verschlägt es Giesel und sein Team unter anderem nach Argentinien und Ungarn.Ebenfalls Mitte des ersten Sommermonats kehrenundins Programm zurück, die jeweils ab Sonntag, 18. Juni, zu sehen sind. Für «Die Schrebergärtner» beginnt ab 18:10 Uhr die zweite Staffel, in der „Streberschreber auf Vollchaoten, resolute Kolonie-Sheriffs auf grüne Rebellen und Dekowahnsinnige auf Zweckgärtner“ treffen, wie Kabel Eins verspricht.«Yes we camp!» ersetzt in der Primetime derweil «Deutschlands größte Geheimnisse» und geht in die vierte Runde. Das Format begleitet routinierte Stammgäste, begeisterte Neuentdecker und hammerharte Campingplatzbesitzer und taucht tief in die Urlaubswelt der Camping-Liebhaber ein. Kamerateams waren in Deutschland, Portugal und Italien unterwegs und haben Bilder von Wasser, Sonne, FKK und ganz viel Freizeitspaß eingefangen.