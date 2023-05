«Charming Boys» legen Mitte Juni bei RTL+ los

TV-News

Der «Prince Charming»-Spin-off vereint zahlreiche bekannte Gesichter des Original-Formats. Auch neue flirtwillige Singles sind zu sehen.

Nachdem RTL in diesem Jahr keine neue Staffel der Gay-Dating-Showgeplant hatte, hat man bereits im Januar angekündigt einen neuen Spin-off mit dem Namenzu starten. Nun steht ein Sendetermin für die von Seapoint Productions produzierte Sendung fest. Los geht es am 15. Juni mit der ersten von insgesamt zehn Folgen, die immer wöchentlich am Donnerstag abrufbar sind.In dem Format suchen «Charming»-Allstars aus den vergangenen Staffeln sowie Newcomer ihren Mr. Right. Nach und nach ziehen insgesamt 17 flirthungrige Singles in eine thailändische Traumvilla ein und gehen auf Tuchfühlung, wie RTL+ in einer Mitteilung verspricht. Bei Dates sollen sich die Teilnehmer – neu – kennen lernen. Jeder „Charming Boy“, der am Ende einer „Gentlemen's Night“ keine Krawatte bekommen hat und damit kein Teil eines Couples ist, muss die Villa verlassen. Die beiden Männer, bei denen bis zum Ende die Funken sprühen, werden das Charming Couple 2023 und gewinnen 10.000 Euro.In Show 1 ziehen die Allstars Aaron und Martin aus der Staffel sowie Kevin und Jan (Staffel 3) und Philippe und Tim (Staffel 4) ein. Außerdem sind die drei Newcomer Pitzi, Sebastian und Rudi dabei. In den weiteren Shows folgen Gino und Jan Maik (Staffel 2), Maurice (Staffel 3) und Basti (Staffel 4) sowie Leon, Lukas, Nik und Vladi als Newcomer.