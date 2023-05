«Gegenteilshow» & «Spaßgiganten»: Sat.1 sendet auf Sparflamme

TV-News

Außerdem probiert man es erneut mit «Mein Mann kann» und einem «Spiegel TV – Reportage»-Marathon über die Penny-Filiale auf der Reeperbahn.

In den kommenden Wochen darf sich Sat.1 durch die Übertragung der Bundesliga-Relegation (1., 2., 5. & 6. Juni) wohl über sehr gute Marktanteile freuen, danach könnte der Bällchensender aber Probleme bekommen, das Niveau zu halten, denn die Programmplaner verzichten ab Mitte des kommenden Monats größtenteils auf Neuware in der Primetime. Ab dem 12. Juni wiederholt man, von der im Sommer und Herbst 2021 letztmals neue Folgen präsentiert wurden. Während die drei Ausgaben im Juni jeweils mehr als eine Million Zuschauer einsammelten, musste sich Moderator Daniel Boschmann in drei Oktober-Folgen mit der Null vor dem Komma begnügen. Immerhin: In der Zielgruppe lief es mit den insgesamt sieben gezeigten Erstausstrahlungen solide, man fuhr im Schnitt 7,6 Prozent Marktanteil ein.«Die Gegenteilshow» ist Mischung aus Quiz- und Actionspielen, in der der zwei prominente Duos gegeneinander antreten. Sat.1 zeigt die erste Folge der zweiten Staffel, in der Frank Rosin, Verona Pooth, Wigald Boning, Simon Pearce, Panagiota Petridou und Joey Heindle auftraten. Auch im Anschluss bleibt Daniel Boschmann auf Sendung, denn ab 23:00 Uhr folgen zwei Ausgaben von. Dabei handelt es sich um die Vorabend-Version mit nicht-prominenten Kandidaten.Ab Donnerstag, 15. Juni, plant Sat.1 derweil nicht mehr mit „FilmFilm“-Klassikern, die ohnehin auf dem Quotenmarkt nicht überzeugend abschnitten. Stattdessen präsentiert man die zweistündige Reportage, die erstmals im September 2021 am Sonntagvorabend lief und im vergangenen Mai schon einmal in der Primetime wiederholt wurde. Darin wird einen Blick hinter die Kulissen beliebter Freizeitparks und Spaßbäder geworfen. Im Anschluss startet ein-Marathon, der sich bis 2:55 Uhr zieht und in dessen Mittelpunkt die Penny-Filiale auf der Reeperbahn steht. Geplant sind fünf Reportagen am Stück.