Blake Shelton gründet Lucky Horseshoe

Wirtschaft

Zusammen mit Lee Metzger betreibt der «The Voice»-Coach künftig eine Firma.

Blake Shelton und Showrunner Lee Metzger («The Voice») haben sich zusammengetan, um Lucky Horseshoe Productions zu gründen. Die Ankündigung kommt, nachdem Shelton offiziell seinen Coach-Posten bei der NBC-Show verlassen hat, wo er und Metzger sich zum ersten Mal trafen (Metzger war 13 Staffeln lang ausführender Produzent bei dem Gesangswettbewerb).Zuletzt arbeiteten die beiden an einer neuen Wettbewerbsshow,, die Shelton von seiner Bar Ole Red aus zusammen mit Carson Daly und WWE-Superstar Nikki Garcia moderiert. Die Serie erreichte 1,2 Millionen Gesamtzuschauer und wurde zur meistgesehenen Serienpremiere von USA Network seit fast drei Jahren. Die Produktion einer zweiten Staffel ist bereits abgeschlossen."Ich freue mich, mit meinem langjährigen Freund und kreativen Macher Lee Metzger zusammenzuarbeiten", so Shelton. "Er war einer der ersten Leute, die ich bei «The Voice» kennengelernt habe, und wir arbeiten derzeit gemeinsam an Barmageddon. Wir waren immer auf einer Wellenlänge, was Ideen und Projekte angeht, die uns interessieren und aufregen. Solange Lee es nicht vermasselt, wird es großartig werden.""Im Laufe der Jahre der Zusammenarbeit mit Blake haben wir einige unglaubliche TV-Momente geschaffen, und jetzt, mit dem Erfolg von «Barmageddon», haben wir erkannt, dass wir einen kreativen Standpunkt haben, den das Publikum gerne sieht", so Mezger. "Ich freue mich darauf, unsere eigene Art von Unterhaltung zu produzieren und mit Blake noch viele Jahre erfolgreich zu sein. Außerdem hat er jetzt, nachdem er «The Voice» verlassen hat, nichts Besseres zu tun."