«Arielle»: Umsätze von 120 Millionen erwartet

Kino-News

Am Memorial-Day-Wochenende soll Halle Bailey als kleine Meerjungfrau punkten.

Disneysdürfte am Memorial-Day-Wochenende an den Kinokassen für Furore sorgen. Das Big-Budget-Remake wird in den ersten drei Tagen in 4.300 nordamerikanischen Kinos voraussichtlich stolze 100 Millionen Dollar einspielen und bis zum Feiertag am Montag 120 bis 125 Millionen Dollar.Nach diesen Schätzungen wäre es der vierte Film (und der dritte von Disney) in diesem Jahr, der die 100-Millionen-Dollar-Marke bei seinem Debüt überschreitet, nach «The Super Mario Bros. Movie» (146 Millionen Dollar), «Guardians of the Galaxy Vol. 3» (118 Millionen Dollar) und «Ant-Man and the Wasp: Quantumania» (106 Millionen Dollar).Rob Marshall führte Regie bei «Arielle», der eine der erfolgreicheren Live-Action-Adaptionen von Disney zu werden scheint. Das Studio hat Klassiker wie «Der König der Löwen», «Die Schöne und das Biest» und «Aladdin» - die alle weltweit die Milliarden-Dollar-Marke geknackt haben - sowie die kommerziell weniger erfolgreichen «Mulan» und «Dumbo» mit unterschiedlichem Erfolg an den Kinokassen neu aufgelegt.