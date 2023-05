Rebel Wilson hat sich für «Bond» beworben

Kino-News

Die Schauspielerin möchte damit auch in einem Highend-Streifen mitspielen.

Rebel Wilson hat verraten, dass sie für den nächsten-Film vorgesprochen hat, nachdem die Produzenten Barbara Broccoli und Michael G. Wilson sie als Moderatorin der BAFTA Film Awards 2022 gesehen haben. Der «Pitch Perfect»-Star ist derzeit bei den Filmfestspielen in Cannes, um ihr Regiedebüt «The Deb» vorzustellen, eine Leinwandadaption der gleichnamigen australischen Musikkomödie.Das Fachblatt „Variety“ sprach mit Wilson über ihre Rolle als Regisseurin und über ihre hemmungslose Moderation der BAFTAs, bei der sie die britische Königsfamilie röstete. Wilson erklärte, dass sie vor der Preisverleihung einige Bond-bezogene Witze mit den Produzenten abklären musste, was sie in direkten Kontakt brachte und schließlich zu einem Vorsprechen führte."Was wirklich cool war, war das Vorsprechen für Bond", sagte Wilson, die betonte, dass es sich bei der Rolle, für die sie sich bewarb, nicht um James Bond handelte, sondern um eine andere Figur im Film. Das Vorsprechen fand letztes Jahr statt, aber der Star hielt sich bedeckt, ob sie die Rolle bekommen hat oder nicht.