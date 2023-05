VOX bestätigt neue «Full House»-Folgen

TV-News

Die Nachmittagssendung läuft seit Mitte April im Nachmittagsprogramm und fuhr bis zu 12,0 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe ein.

Seit dem 17. April ersetzt die Doku-Soapdas langjährige VOX-Formatauf dem Sendeplatz um 14:00 Uhr schlägt sich und trotz anfänglicher Schwierigkeiten seither durchaus beachtlich. Im Schnitt schalten mehr als 200.000 Zuschauer das einstündige Format aus dem Hause Filmpool ein, in der Zielgruppe liegt der Marktanteil bislang bei soliden 6,9 Prozent. In der Spitze waren sogar bis zu 12,0 Prozent drin. Derzeit befindet sich «Full House» jedoch auf Abschiedstournee, das Format wird am Freitag, 26. Mai, zum letzten Mal gesendet – vorerst, wie VOX am Mittwoch mitteilte.Denn der Sender bestätigte nun die Fortsetzung der Sendung, in der Familien mit fünf bis acht Kindern begleitet werden. Wann die neuen Folgen zu sehen sein werden, will der Kölner Sender rechtzeitig bekannt geben.Nach den Pfingstfeiertagen kehrt zunächst aber «Mein Kind, dein Kind – Wie erziehst du denn?» auf die 14-Uhr-Stunde zurück. Dabei handelt es sich aber nicht um neue Folgen, sondern Wiederholungen von Ausgaben aus dem Jahr 2020. Vor der Pause war auch die Erziehungsshow ein Erfolg für VOX . Ende März generierte «Mein Kind, dein Kind» fantastische 13,9 Prozent. Dabei handelte es sich um die bislang letzte Erstausstrahlung der Sendung.