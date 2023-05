Krimi gewinnt auf dem Gesamtmarkt, Rennfahrerdrama bei den Jüngeren

Quotennews

Auch wenn Das Erste gestern insgesamt die Nase deutlich vorne hatte, musste der Sender in der jüngeren Gruppe das ZDF vorbeiziehen lassen.



Die beiden öffentlich-rechtlichen Sender hatten gestern zur Primetime jeweils nur Wiederholungen im Programm. Im Ersten hatte man sich für das Krimidramaentschieden, was erstmals 2018 lief und es da auf 5,00 Millionen Zuschauer gebracht hatte. Mit 4,07 Millionen Fernsehenden schnitt man auch gestern noch recht gut ab und übertraf mit starken 16,7 Prozent die damalige Quote. In der jüngeren Gruppe hatte sich die Zuschauerzahl jedoch mehr als halbiert und so waren bei den 0,40 Millionen Jüngeren lediglich solide 7,5 Prozent Marktanteil möglich.Nach den «Tagesthemen» hatte der Sender ab 22.50 Uhr einen Nachruf für Tina Turner eingeschoben, welchen sich 2,12 Millionen Neugierige ansahen. Die sorgte für gute 13,2 Prozent Marktanteil. Bei den 0,37 Millionen 14- bis 49-Jährigen wurde sogar eine hohe Quote von 10,9 Prozent verbucht. Die Dokufiel dann jedoch auf 1,11 Millionen Interessenten und mäßige 9,0 Prozent zurück. Die 0,14 Millionen jüngeren Zusehenden landeten bei mauen 5,3 Prozent Marktanteil.Zur Priemtime zeigte das ZDF unterdessen das Rennfahrerdrama «Le Mans 66 – Gegen jede Chance» ► , welches zwei Jahre zuvor bereits ProSieben ausgestrahlt hatte. Hiermit lockte man nicht mehr als 2,84 Millionen Fernsehende, so dass man bei einem annehmbaren Marktanteil von 12,2 Prozent hängenblieb. Die 0,46 Millionen Jüngeren zogen hingegen an der Konkurrenz im Ersten vorbei und landeten so bei hohen 9,1 Prozent Marktanteil.