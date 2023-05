Indira Varma macht bei «Doctor Who» mit

England

Die «Game of Thrones»-Schauspielerin tritt als Herzogin auf.

«Game of Thrones»-Schauspielerin Indira Varma wird in der neuen Staffel vonmitspielen. Sie wird in der Rolle der Herzogin zu sehen sein, die von der BBC als eine "mysteriöse neue Rolle" beschrieben wird. Varma war zuvor Teil des «Doctor Who»-Universums als Suzie Costello in Russell T. Davies' Spin-off-Serie «Torchwood».Zu Varmas jüngsten Rollen gehören die Netflix-Serie «Obsession» und die «Star Wars»-Reihe «Obi-Wan Kenobi» von Disney+ . Für ihre Rolle in "Present Laughter" wurde sie mit einem Olivier-Award ausgezeichnet.Varma sagte: "Ich bin begeistert, in «Doctor Who» mitzuspielen und freue mich besonders darauf, als Doctor kosmische Wege mit Ncuti zu kreuzen und mit ihm interplanetaren Unfug zu treiben. Ich habe es geliebt, für Russell T. Davies in «Torchwood» die Rolle der Suzie Costello zu spielen und bin begeistert, diese Welt wieder zu betreten." Showrunner Russell T. Davies fügte hinzu: "Ich bin überglücklich, nach unseren «Torchwood»-Tagen wieder mit Indira zusammenzukommen, und diese Rolle ist wirklich spektakulär. Ein ganz neues Publikum wird sich hinter dem Sofa verstecken, wenn die Herzogin ihren Terror entfesselt."