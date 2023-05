«Das Rad der Zeit» dreht sich im September weiter

England

Die Prime-Video-Serie «The Wheel of Time» hat einen Termin für seine zweite Staffel.

Die zweite Staffel der Amazon-Originalseriewird am 1. September exklusiv auf Prime Video in mehr als 240 Ländern und Territorien auf der ganzen Welt ausgestrahlt. Die Serie ist eine Koproduktion mit Amazon Studios und Sony Pictures Television Studios. Die erste Staffel vonwird ab dem 14. Juli auch einen Monat lang kostenlos auf Amazon Freevee gestreamt.Basierend auf der Bestseller-Fantasyserie «Das Rad der Zeit» von Robert Jordan erfährt der einfache Bauernjunge Rand al'Thor (Josha Stradowski), dass er der wiedergeborene Drache ist - eine gefährliche Figur aus der Geschichte, die dazu bestimmt ist, die Welt zu retten... oder sie zu zerstören. Eine Armee mächtiger Zauberinnen versucht verzweifelt, ihn vor dem Dunklen zu schützen, und muss sich mit seiner wachsenden Macht und seinem zunehmenden Wahnsinn auseinandersetzen. Das Rad der Zeit dreht sich, und die letzte Schlacht steht bevor. Obwohl Rand dachte, er hätte den Dunklen vernichtet, ist das Böse noch nicht aus der Welt verschwunden. In der zweiten Staffel suchen neue und sehr alte Bedrohungen die jungen Freunde aus den beiden Flüssen auf, die nun über die ganze Welt verstreut sind. Die Frau, die sie gefunden und geführt hat, kann ihnen nicht mehr helfen, und so müssen sie andere Quellen der Stärke finden. Ineinander oder in sich selbst. Im Licht... oder in der Dunkelheit.In «The Wheel of Time» spielen außerdem Rosamund Pike («Gone Girl») als Moiraine Damodred, Daniel Henney («Criminal Minds») als Lan Mandragoran, Zoë Robins («Power Rangers Ninja Steel») als Nynaeve al'Meara, Madeleine Madden als Egwene al'Vere, Marcus Rutherford («Obey») als Perrin Aybara, Dónal Finn («Rogue Heroes») als Mat Cauthon, und Ceara Coveney («Young Wallander») als Elayne Trakand.