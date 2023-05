Neue Kandidaten für «Crime Scene Kitchen»

US-Fernsehen

Die Sendung mit Joel McHale hat die aktuellen Teilnehmer vorgestellt.

FOX serviert nächste Woche eine neue Staffel von Joel McHales mysteriösem Backwettbewerbund bringt einige neue prominente Gastjuroren mit. Medien berichten, dass zu den berühmten Gesichtern der zweiten Staffel die ehemalige «Real Housewives of Atlanta»-Jurorin NeNe Leakes, der Country-Musik-Star Martina McBride, der «Next Level Chef» (ein von Gordon Ramsay geleiteter Kochwettbewerb auf FOX) und der «Top Chef»-Star Richard Blais sowie der NBA-Champion und «Special Forces»-Kandidat Dwight Howard (ein weiterer Wettbewerb auf FOX) gehören.Diese Gastjuroren werden in dieser Staffel in verschiedenen Episoden auftauchen, um Gastgeber McHale und die Vollzeitjuroren Curtis Stone und Yolanda Gampp bei ihren Bewertungen zu unterstützen. Die Premiere von «Crime Scene Kitchen» war ursprünglich als zweistündige Folge für den 22. Mai angesetzt, wurde aber von FOX auf den 5. Juni um 21.00 Uhr verschoben und wegen des laufenden Streiks der Writers Guild of America (WGA) gegen die Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP) auf eine Stunde gekürzt.Mehrere Sender haben ihre Sommer- und Herbstprogramme angepasst und bereits abgeschlossene Staffeln wie «Crime Scene Kitchen» verschoben, um Lücken zu füllen oder Flauten während der Arbeitsniederlegung der Autoren auszugleichen. In der Premiere von Staffel zwei treffen "sechs autodidaktische Backteams in der «Crime Scene Kitchen» ein, um sich auf die Suche nach Hinweisen zu machen, die sie zu dem geheimnisvollen Dessert führen", so Fox. "Die Teams mit der besten Technik zur Lösung des Verbrechens kommen in die nächste Woche, und das Duo mit der schlechtesten Leistung des Abends muss nach Hause."