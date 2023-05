Netflix führt Paid-Sharing in den USA ein

Vermischtes

In den Vereinigten Staaten von Amerika möchte Netflix pro weiteres Mitglied fast acht US-Dollar.

Am Dienstag kündigte Netflix an, dass es auf seinem größten Markt, den USA, gegen die unerlaubte Weitergabe von Passwörtern vorgehen wird, um von Kunden, die ihre Logins mit Freunden und Familienmitgliedern außerhalb ihres Haushalts teilen, einen hohen Betrag in Rechnung zu stellen."Ihr Netflix-Konto ist für Sie und die Personen, mit denen Sie in Ihrem Haushalt leben", heißt es in einer E-Mail an US-Kunden, die in einem Blogbeitrag veröffentlicht wurde. „Um Netflix mit jemandem außerhalb Ihres Haushalts zu teilen, können Sie ein Profil auf eine neue Mitgliedschaft übertragen, für die jemand anderes zahlt, oder Sie können ein zusätzliches Mitglied für 7,99 US-Dollar/Monat zusätzlich zu den Kosten für das Hauptabonnement kaufen.“"Ein Netflix-Konto ist für die gemeinsame Nutzung in einem Haushalt gedacht (Personen, die am selben Ort wie der Kontoinhaber leben)", heißt es auf der Website des Streaminganbieters – mit dem Hinweis, dass alle anderen Personen ein separates, kostenpflichtiges Konto haben oder als kostenpflichtiges "Extra-Mitglied" hinzugefügt werden müssen.Netflix erlaubt es Kunden mit einem werbefinanzierten Abonnement nicht, ein zusätzliches Mitglied hinzuzufügen; Sie können auch kein zusätzliches Mitglied anmelden, wenn Ihr Konto über einen Dritten abgerechnet wird. Nutzer, die als "zusätzliches Mitglied" hinzugefügt werden, können Netflix auf jedem Gerät (aber nur auf einem Gerät gleichzeitig) ansehen und Titel herunterladen (nur auf einem Telefon oder Tablet gleichzeitig); außerdem können zusätzliche Mitglieder nur ein einziges Profil haben.