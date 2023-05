ARD dreht zwei neue «Kroatien-Krimis»

TV-News

Bereits in dieser Woche enden die Dreharbeiten zu zwei neuen Filmen der erfolgreichen DonnerstagsKrimi-Reihe.

Mit 5,60 und 5,44 Millionen Zuschauern warim Ersten in diesem Jahr einmal mehr sehr erfolgreich, weswegen die ARD die „DonnerstagsKrimi“-Reihe wenig überraschend fortsetzt und Constantin Television mit der Produktion von zwei neuen Filmen beauftragt hat. Die Dreharbeiten für den 15. und 16. Film finden derzeit auf Halbinsel Marjan sowie auf der Adria-Insel Brac statt und dauern bis zum 26. Mai an. Regisseur Michael Kreindl inszeniert die Filme „Scheidung auf Kroatisch“ und „Die toten Frauen von Brac“ (jeweils Arbeitstitel), in denen Jasmin Gerat als Kommissarin Stascha Novak und Lenn Kudrjawizki als Emil Perica die Hauptrollen spielen. Christoph Darnstädt verfasste die beiden Drehbücher.Im Ensemble spielen neben Kasem Hoxha, Sarah Bauerett, Max Herbrechter und Rufus Beck diesmal unter anderem Sascha Gersak, Lucie Heinze, Maximilian Brückner, Luka Dimic, Tesa Litvan, Sonja Weißer und Michelangelo Fortuzzi in Episodenrollen mit. Als Produzent fungiert Karsten Rühle und Friedrich Wildfeuer.In „Scheidung auf Kroatisch“ sorgt die 20-jährige Leyla (Litvan) für einen Eklat im Restaurant von Jure (Dimic) und seiner Partnerin Nika (Heinze). Die junge Frau behauptet vor allen Gästen, von dem Wirt schwanger zu sein! Als Leylas Leiche am nächsten Tag gefunden wird, übernimmt Stascha Nowak (Gerat) die Ermittlungen. Dass dem Opfer ein Ringfinger fehlt, führt zu einem abgeschlossenen Fall, der die Kommissarin stutzig macht: Der verurteilte Täter Ivo (Brückner) ist der Ex-Mann von Nika – und Jure war der Belastungszeuge. Ivos Anwalt drängt nun auf die Freilassung seines Mandanten. Hat dessen Exfrau einen Unschuldigen hinter Gitter gebracht, um ein neues Leben mit ihrem Geliebten anzufangen? Je tiefer Stascha in den Fall eindringt, umso klarer erkennt die Chefermittlerin, selbst Teil eines raffinierten Plans zu sein.Der Film „Die toten Frauen von Brac“ beginnt mit einer Motorjacht, die ungebremst in den Kiesstrand von Split rast. An Bord befinden sich ein Bewusstloser und die Leichen von zwei Frauen. Zu ihrem Erstaunen erfährt Kommissarin Stascha Nowak von Darko Zelic (Gersak), dem "Sheriff" der Adriainsel Brac, dass die unbekannten Opfer bereits vor Tagen gefunden wurden. Zelics Sohn Mile (Fortuzzi) hat den Zwischenfall inszeniert, um die Mordkommission Split einzuschalten. Der Menschenrechtsaktivist und seine Freundin Danka (Weißer) glauben nämlich, dass auf Brac niemand an der Aufklärung interessiert ist. Dort beginnen Stascha und ihr Kollege Emil (Kudrjawizki) gegen den Widerstand von Zelic zu ermitteln. Auf einem Weingut entdecken sie eine Gruppe von geflüchteten Frauen. Ins Visier gerät auch ein Skipper, der in den Menschenhandel verwickelt scheint.