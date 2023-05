Alex Lindh: Es war ein ganz toller Dreh

Interview

Ab Donnerstag ist die zweite Staffel von «Mapa» zu sehen. Diese soll nun deutlich fröhlicher ausfallen.

Die neue Staffel ist deutlich fröhlicher als die erste. Sommerlicher. Metin und Lene müssen lernen loszulassen. Die Trauer ist nicht mehr im Vordergrund, es geht um Liebe, Arbeit, Freundschaft, Erziehung, Zombies, Astrophysik und Roboter.Die meisten im «Mapa»-Team sind selber Eltern. Die Serie ist sehr persönlich, daher wächst die Serien-Lene mit unseren eigenen Kindern mit, damit wir unsere eigenen Themen möglichst frisch fiktional verarbeiten können.Budgets müssen immer angepasst werden. Am besten nach oben.Ja, mir gefällt der Gedanke, dass man alle paar Jahre mal schaut, wie es Metin und Lene geht. Bisschen wie bei dem Film «Boyhood».Absolut. Es war ein ganz toller Dreh. Wir haben ein fantastisches Team und hatten fast nur schönes Wetter. Wir haben viel in Brandenburg gedreht, da kam Klassenfahrt-Stimmung auf.Wir haben in einer Vier-Tage-Woche gedreht. Das war eine großartige Idee von unserer Produzentin Laura Bull. Auch das hat zur guten Team-Stimmung beigetragen.Ja, das war nicht leicht. Pola ist eine tolle Schauspielerin, am liebsten hätten wir sie in jedem Bild gehabt.«Mapa» ist von Beginn an eine Serie von Jano, Laura Bull und mir. Sie funktioniert nur in dieser Kombi. Es ist also nicht nur die Wunschbesetzung, sondern die einzig mögliche Besetzung.Die Idee stammt vom Co-Creator Laurent Mercier. Strafe, Schuld und Sühne sind natürlich ideale Themen für ein großes Drama.Nein, das kann ich noch nicht leider. Voraussichtlich Ende 2024.