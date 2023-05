Roku startet «Team Rubicon»

US-Fernsehen

Im Mittelpunkt der 13-teiligen Serie steht die freiwillige Katastrophenhilfe.

Der Roku Channel wird die Arbeit der von Veteranen geleiteten Katastrophenschutzorganisation Team Rubicon in einer ungeschriebenen Serie beleuchten, die am 25. Mai von dem Produktionsteam hinter PBS «This Old House» gestartet wird.begleitet die Freiwilligen der Organisation bei ihren Einsätzen im ganzen Land und in Übersee, um den bedürftigsten Opfern von Natur- und von Menschen verursachten Katastrophen zu helfen, von den jüngsten Stürmen in Selma, Alabama, bis zu den jüngsten Rekordschneefällen in den Berggemeinden nördlich von San Bernardino, Kalifornien.Die halbstündige Serie, die von Kevin O'Connor von «This Old House» moderiert wird, dokumentiert die realen Auswirkungen extremer Wetterereignisse und zeigt, wie die ärmsten Gemeinden und die schwächsten Bewohner am stärksten belastet werden. Die 13 in sich abgeschlossenen Episoden betonen auch die Bedeutung, die die Freiwilligenarbeit für die Soldaten beim Übergang ins zivile Leben hat.