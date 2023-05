Jaime Foxx moderiert neue Show «We are Family»

US-Fernsehen

Gemeinsam mit Corinne Foxx soll er durch eine musikalische Spielshow führen.

Jamie Foxx und seine Tochter Corinne Foxx bauen ihre Beziehung zu FOX aus: Das Duo startet als Co-Moderator der Musik-Gameshow, die beim Sender in Serie gehen soll. Die Serie wurde kurz vor der Fox-Präsentation vor den Werbekunden in New York angekündigt. Es wird angenommen, dass Jamie sich immer noch von einer "medizinischen Komplikation" erholt, die ihn am 12. April ins Krankenhaus brachte. Kürzlich erklärte Corinne, dass ihr Vater am 12. Mai "seit Wochen" aus dem Krankenhaus entlassen worden sei.Jamie ist auch Gastgeber der FOX-Musikspielshow «Beat Shazam», wobei Corinne als DJ der Show fungiert. Nick Cannon ist derzeit als Gastmoderator tätig, während Kelly Osborne als DJ für die neue Staffel einspringt, die im Sommer ausgestrahlt werden soll, während Jamie sich erholt. Die neue Staffel der Show startete am 23. Mai. Jamie ist ausführender Produzent dieser Sendung sowie der FOX-Dramaserie «Alert: Missing Persons Unit»."Jamie und Corinne sind wichtige Partner für die FOX-Familie", sagte Allison Wallach, Präsidentin der ungeschriebenen Programme bei Fox Entertainment. "Ihre grenzenlose Energie und ihr charmantes Zusammenspiel mit den Kandidaten sind unwiderstehlich, was sie zu den perfekten Gastgebern von «We Are Family» macht. Diese Serie reiht sich ein in die schnell wachsende Liste der erstklassigen musikzentrierten Wettbewerbsserien von FOX."